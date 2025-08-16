Prima pagină » Actualitate » Cum să nu te îngrași în vacanță. SECRETUL dezvăluit de un medic nutriționist

16 aug. 2025, 11:44, Actualitate
Perioadele de relaxare, cum sunt concediile sau zilele libere de sărbători, reprezintă o provocare pentru persoanele care încearcă să mențină un stil de viață echilibrat. Mulți își lasă deoparte obiceiurile sănătoase atunci când pleacă în vacanță și, la final, se întorc cu câteva kilograme în plus.

Potrivit nutriționistului ieșean Rada Baltag, problema pornește de la modul în care privim alimentația, arată Ziarul de Iași.

De ce nu este bine să ții dietă înainte

Specialista în alimentație susține că strategia de genul „țin dietă până în vacanță, apoi mănânc orice” nu funcționează. Pe termen lung, această abordare riscă să provoace oboseală fizică și psihică și duce la variații permanente de greutate.

În schimb, Rada Baltag recomandă o altă abordare: prima dată trebuie să lucrăm asupra felului în care ne raportăm la mâncare, iar mai apoi să aplicăm principiile nutriției sănătoase. Și asta trebuie să se întâmple indiferent de context – fie că e vorba de un concediu, o ieșire la restaurant sau o masă festivă în familie.

„Dacă deja folosim prăjirea, cum se întâmplă des în vacanțe, atunci e nevoie să fim atenți la restul grăsimilor adăugate în meniu. Nu contează doar ingredientul în sine, ci și modul în care a fost gătit”, insistă Rada Baltag.

Citește aici recomandarea medicului nutriționist pentru a scădea în greutate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mihaela BILIC propune două rețete dietetice de vară. Află secretul celei mai bune salate de vinete și cum se prepară piperchi

7 fructe încărcate de PROTEINE care trebuie consumate vara. Ce ne recomandă nutriționiștii

La ce este bun ceaiul din cozi de CIREȘE. Află totul despre beneficii și proprietăți, dar și la ce trebuie să fiți atenți când îl consumați

