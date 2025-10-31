Prima pagină » Actualitate » Secretul lui chef Ștefan Popescu pentru cel mai gustos ostropel de pui. Rețeta tradițională pregătită de juratul de la Antena 1

Secretul lui chef Ștefan Popescu pentru cel mai gustos ostropel de pui. Rețeta tradițională pregătită de juratul de la Antena 1

31 oct. 2025, 10:59, Actualitate
Secretul lui chef Ștefan Popescu pentru cel mai gustos ostropel de pui. Rețeta tradițională pregătită de juratul de la Antena 1
Cum pregătește chef Ștefan Popescu rețeta de ostropel de pui

Chef Ștefan Popescu le-a arătat prietenilor virtuali cum se pregătește cel mai gustos ostropel de pui. A precizat că a folosit rețeta exactă a bunicii sale, iar ingredientele și modul de preparare se găsesc mai jos, în articol.

Chef Ștefan Popescu încarcă des materiale video pe conturile sale prin care le arată prietenilor virtuali cum se prepară diverse mâncăruri sau deserturi. Recent, juratul de la Antena 1 le-a arătat utilizatorilor de pe Tik Tok cum se prepară cel mai gustos ostropel de pui. A ales să urmeze rețeta bunicii sale.

„Nu știu cum e la voi, dar pentru mine zilele ploioase cer o mâncare caldă, de suflet. Astăzi am făcut un ostropel de pui, exact cum îl făcea bunica, cu mămăligă! La voi, cine face cel mai bun ostropel de pui? Scrieți-mi în comentarii 😁”, se arată în dreptul postării sale pe Tik Tok.

Chef Ștefan Popescu, în timp ce pregătește ostropelul de pui

Ingredientele necesare pentru rețeta de ostropel de pui

Pentru această rețetă au fost utilizate ingrediente precum:

  • 1 kilogram de pulpe sau ciocănele de pui;
  • 2 cepe medii tocate;
  • 5/6 căței de usturoi pasați;
  • 400 grame de roșii în suc propriu;
  • 2 linguri cu pastă de roșii;
  • 50 ml ulei de floarea-soarelui;
  • 200 ml de supă de pui;
  • 1 lingură de făină;
  • 1 frunză de dafin;
  • 1 linguriță de zahăr;
  • 1 legătură pătrunjel verde;
  • Făină;
  • Supă de pui;
  • Sare;
  • Piper.

Mod de preparare

Mai înainte de toate, trebuie să fie pregătită corespunzător carnea (pulepe sau ciocănelele de pui). Se toarnă 50 ml de ulei într-o tigaie și se rumenește crnea pe toate părțile. Apoi, ceapa se călește la foc mediu, se adaugă usturoiul pasat și se mai lasă pe foc timp de 1 minut. Peste ele se adaugă și roșiile în suc propriu, pasta, frunza de dafin și zahărul. După ce se amestecă, în compoziție se adaugă supa de pui și condimentele. Vasul se acoperă parțial și se lasă la fiert timp de 30 – 40 de minute.

Apoi, se va dizolva o lingură de făină într-un polonic cu supă rece, apoi se incorporează. Se va amesteca până când totul se „leagă”. Apoi, se adaugă și pătrunjelul verde tocat.

Autorul recomandă:

Rețeta reinterpretată a lui chef Florin Dumitrescu. Cum faci cea mai bună plăcintă de dovleac

Cea mai simplă rețetă de tartă de struguri a Alinei Laufer. Cum pregătești un desert delicios de toamnă

Secretul lui chef Joseph Hadad pentru cel mai delicios ștrudel cu mere. Ingredientele care alcătuiesc un desert ușor și spectaculos

Sursă foto: colaj captură Antena 1 / Tik Tok / Shutterstock

Citește și

Regulă nouă pentru cei care stau la bloc. De ce este interzis să-ți ÎNCHIZI balconul? Proprietarii, somați de urgență de autorități
11:09
Regulă nouă pentru cei care stau la bloc. De ce este interzis să-ți ÎNCHIZI balconul? Proprietarii, somați de urgență de autorități
NEWS ALERT Opt persoane au fost RĂNITE, după impactul dintre un microbuz și un TIR pe A1. Accidentul a avut loc la kilometrul 570, pe sensul de mers Arad-Nădlac
10:43
Opt persoane au fost RĂNITE, după impactul dintre un microbuz și un TIR pe A1. Accidentul a avut loc la kilometrul 570, pe sensul de mers Arad-Nădlac
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Ce s-a întâmplat cu numirea lui GHEORGHIU trebuia să ducă la ruperea coaliției”
10:30
Ion Cristoiu: „Ce s-a întâmplat cu numirea lui GHEORGHIU trebuia să ducă la ruperea coaliției”
AGRICULTURĂ APIA începe plățile către fermierii care au terenuri cu suprafețe de peste 10 hectare. Câți bani vor încasa și când se fac primele transferuri
10:30
APIA începe plățile către fermierii care au terenuri cu suprafețe de peste 10 hectare. Câți bani vor încasa și când se fac primele transferuri
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Dintre toate țările lumii, trebuie să mizezi pe AMERICA”
09:46
Ion Cristoiu: „Dintre toate țările lumii, trebuie să mizezi pe AMERICA”
INFRASTRUCTURĂ Se mișcă lucrurile pe A7. Cristian Pistol spune că, de anul acesta, se va putea circula doar pe autostradă, de la București la Adjud
09:28
Se mișcă lucrurile pe A7. Cristian Pistol spune că, de anul acesta, se va putea circula doar pe autostradă, de la București la Adjud
Mediafax
Cum justifică Jandarmeria amenda dată organizatorului comemorării de la Colectiv: „Agentul nu a înțeles”
Digi24
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
Cancan.ro
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Câți români și-au refinanțat creditele? Folcuț (ARB): „Costurile la care populația și companiile se împrumută sunt influențate de prima de risc a țării”
Click
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Digi24
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta
Cancan.ro
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a descoperit razele X?
MODĂ (P) Black Friday la Trendyol: Reduceri de până la 80%  la toate categoriile de produse și oferte de la peste 4.000 de comercianți români
11:27
(P) Black Friday la Trendyol: Reduceri de până la 80%  la toate categoriile de produse și oferte de la peste 4.000 de comercianți români
EXTERNE Partidul lui Marine Le Pen domină sondajele. Mai mult de jumătate dintre francezi vor să voteze pentru extrema dreaptă la următoarele alegeri
11:12
Partidul lui Marine Le Pen domină sondajele. Mai mult de jumătate dintre francezi vor să voteze pentru extrema dreaptă la următoarele alegeri
VIDEO EXCLUSIV Cât de prigonit a fost, de fapt, Ion Iliescu de dictatorul Ceaușescu? Lavinia Betea: „Nu este niciun fel de disidență”
11:12
Cât de prigonit a fost, de fapt, Ion Iliescu de dictatorul Ceaușescu? Lavinia Betea: „Nu este niciun fel de disidență”
EXTERNE Kievul răspunde loviturilor ruse: Atac masiv asupra infrastructurii petroliere a Rusiei
11:11
Kievul răspunde loviturilor ruse: Atac masiv asupra infrastructurii petroliere a Rusiei
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi”
11:00
Ion Cristoiu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi”
EXTERNE Scandal de proporții în Franța. Ministrul Justiției este acuzat de conflict de interese în cazul Sarkozy. Fostul șef de stat, „mentorul“ lui Darmanin
10:16
Scandal de proporții în Franța. Ministrul Justiției este acuzat de conflict de interese în cazul Sarkozy. Fostul șef de stat, „mentorul“ lui Darmanin