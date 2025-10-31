Secretul lui chef Ștefan Popescu pentru cel mai gustos ostropel de pui. Rețeta tradițională pregătită de juratul de la Antena 1

Chef Ștefan Popescu le-a arătat prietenilor virtuali cum se pregătește cel mai gustos ostropel de pui. A precizat că a folosit rețeta exactă a bunicii sale, iar ingredientele și modul de preparare se găsesc mai jos, în articol.

Chef Ștefan Popescu încarcă des materiale video pe conturile sale prin care le arată prietenilor virtuali cum se prepară diverse mâncăruri sau deserturi. Recent, juratul de la Antena 1 le-a arătat utilizatorilor de pe Tik Tok cum se prepară cel mai gustos ostropel de pui. A ales să urmeze rețeta bunicii sale.

„Nu știu cum e la voi, dar pentru mine zilele ploioase cer o mâncare caldă, de suflet. Astăzi am făcut un ostropel de pui, exact cum îl făcea bunica, cu mămăligă! La voi, cine face cel mai bun ostropel de pui? Scrieți-mi în comentarii 😁”, se arată în dreptul postării sale pe Tik Tok.

Ingredientele necesare pentru rețeta de ostropel de pui

Pentru această rețetă au fost utilizate ingrediente precum:

1 kilogram de pulpe sau ciocănele de pui;

2 cepe medii tocate;

5/6 căței de usturoi pasați;

400 grame de roșii în suc propriu;

2 linguri cu pastă de roșii;

50 ml ulei de floarea-soarelui;

200 ml de supă de pui;

1 lingură de făină;

1 frunză de dafin;

1 linguriță de zahăr;

1 legătură pătrunjel verde;

Făină;

Supă de pui;

Sare;

Piper.

Mod de preparare

Mai înainte de toate, trebuie să fie pregătită corespunzător carnea (pulepe sau ciocănelele de pui). Se toarnă 50 ml de ulei într-o tigaie și se rumenește crnea pe toate părțile. Apoi, ceapa se călește la foc mediu, se adaugă usturoiul pasat și se mai lasă pe foc timp de 1 minut. Peste ele se adaugă și roșiile în suc propriu, pasta, frunza de dafin și zahărul. După ce se amestecă, în compoziție se adaugă supa de pui și condimentele. Vasul se acoperă parțial și se lasă la fiert timp de 30 – 40 de minute.

Apoi, se va dizolva o lingură de făină într-un polonic cu supă rece, apoi se incorporează. Se va amesteca până când totul se „leagă”. Apoi, se adaugă și pătrunjelul verde tocat.

Sursă foto: colaj captură Antena 1 / Tik Tok / Shutterstock