Prima pagină » Știri » Aria ploilor se restrânge, vreme „în oglindă” în România. ANM, pentru Gândul: „Avem un tablou meteorologic diferit, de o parte și de alta a Carpaților”

Aria ploilor se restrânge, vreme „în oglindă” în România. ANM, pentru Gândul: „Avem un tablou meteorologic diferit, de o parte și de alta a Carpaților”

Cristian Lisandru
03 dec. 2025, 10:49, Știri
Aria ploilor se restrânge, vreme „în oglindă” în România. ANM, pentru Gândul: „Avem un tablou meteorologic diferit, de o parte și de alta a Carpaților”

În această dimineață, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis avertizări nowcasting. Vremea se menține în parametri normali pentru această perioadă, iar precipitațiile – în noaptea de marți spre miercuri – au lipsit în toate regiunile țării. Doar burnița și-a făcut simțită prezența, însă doar la Drobeta-Turnu Severin.

La solicitarea Gândul, Mihai Huștiu, meteorologul de serviciu al ANM a transmis prognoza meteo pentru miercuri, 3 decembrie 2025.

Avem un tablou meteorologic diferit, de o parte și de alta a Carpaților.

În partea de sud și de est, o vreme închisă, cu nebulozitate persistentă, iar pe arii restrânse așteptăm și precipitații slabe, fie ploi sau burniță.

  • Foarte slabe precipitațiile, mai degrabă prin Oltenia apar, izolat prin Muntenia, Dobrogea și Moldova.
  • Apare și ceața în regiunile extracarpatice, o vreme închisă.

Dincolo de Carpați, în partea de vest, nord-vest și centru, se mai arată și soarele. Avem un pic de ceață prin văi și prin depresiuni.

Carpații fac diferența în ceea ce privește aspectul vremii – mai însorită în nord, nord-vest și centru, o vreme mohorâtă, de toamnă târzie, în zona extracarpatică. Așteptăm și ceva intensificări ale vântului, iar temperaturile maxime între 6 și 14 grade, maximele fiind înregistrate pe litoral.

În București, astăzi, o vreme închisă, nu plouă, dar poate să apară burnița spre orele serii. Temperatura maximă – 9 – 10 grade”, a transmis, pentru Gândul, Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu al ANM.

3 decembrie 2025. Ce temperaturi au fost în România în această dimineață

Miercuri dimineață, cea mai scăzută temperatură din România s-a înregistrat la Iezer – minus 2 grade Celsius. Cerul a fost parțial noros.

  • La aceeași oră, la Brașov se înregistra minus 1 grad Celsius, iar cerul era senin.
  • Cea mai ridicată temperatură din România, la ora 07:00, a fost de 10 grade și s-a înregistrat la Constanța

Miercuri, 3 decembrie 2024 – temperaturi în România, ora 07:00 | Sursa – ANM

  • Au fost 3 grade la Oradea și Arad, 4 grade la Timișoara, 0 grade la Reșița și 6 grade la Drobeta-Turnu Severin, acolo unde a și burnițat.
  • Au fost 5 grade la Suceava, Botoșani și Iași – cer acoperit – iar la Vaslui și la Bacău termometrele au arătat 6 grade Celsius.

În partea de sud a țării, la ora 07:00, au fost 6 grade la București și la Pitești, 6 grade la Călărași și 5 grade la Craiova. Tot 6 grade au fost și la Baia Mare, iar la Târgu Mureș s-au înregistrat 2 grade.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Eugen Teodorovici a anunțat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și îl susține ”cu tot sufletul” pe Daniel Băluță
11:13
Eugen Teodorovici a anunțat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și îl susține ”cu tot sufletul” pe Daniel Băluță
Descinderi DIICOT în trei județe și două penitenciare. O avocată, implicată într-o rețea de trafic internațional de droguri
11:05
Descinderi DIICOT în trei județe și două penitenciare. O avocată, implicată într-o rețea de trafic internațional de droguri
FLASH NEWS Scânteia care a aprins internetul. Vestimentaţia judecătoarei CCR a stârnit valuri de râsete în online
18:34, 01 Dec 2025
Scânteia care a aprins internetul. Vestimentaţia judecătoarei CCR a stârnit valuri de râsete în online
ULTIMA ORĂ Adrian Toni Neacşu, despre etnicii maghiari la Ziua Naţională a României: „Nu am văzut nici vicepremierul, nici miniștrii, nici parlamentarii UDMR”
11:54, 01 Dec 2025
Adrian Toni Neacşu, despre etnicii maghiari la Ziua Naţională a României: „Nu am văzut nici vicepremierul, nici miniștrii, nici parlamentarii UDMR”
EXCLUSIV Cine este jandarmul care a cucerit inimile românilor cu vioara lui, în timpul unui zbor al TAROM. Este argeşean şi studiază vioara de la 13 ani. Declarații în exclusivitate pentru Gândul: „Am fost și eu foarte emoționat când am văzut reacțiile oamenilor”
10:18, 01 Dec 2025
Cine este jandarmul care a cucerit inimile românilor cu vioara lui, în timpul unui zbor al TAROM. Este argeşean şi studiază vioara de la 13 ani. Declarații în exclusivitate pentru Gândul: „Am fost și eu foarte emoționat când am văzut reacțiile oamenilor”
UPDATE Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf s-a încheiat. Nicușor Dan s-a fotografiat cu militarii
09:48, 01 Dec 2025
Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf s-a încheiat. Nicușor Dan s-a fotografiat cu militarii
Mediafax
Accident aviatic cu 241 de morți! Descoperire de ultimă oră: Ce s-a găsit în corpul celor 53 de victime din Marea Britanie
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Putin a făcut anunțul amenințător: Rusia este pregătită!
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la invazia Georgiei
Cancan.ro
CAUZA morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce lifturile au oglinzi?
EXTERNE Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost eliberată din arest. Ea este vizată într-o anchetă de fraudă cu fonduri europene
11:22
Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost eliberată din arest. Ea este vizată într-o anchetă de fraudă cu fonduri europene
SĂNĂTATE Celulă de urgență la Ministerul Sănătății pentru spitalele afectate de criza apei din Prahova și Dâmbovița: „Risc epidemiologic”
11:21
Celulă de urgență la Ministerul Sănătății pentru spitalele afectate de criza apei din Prahova și Dâmbovița: „Risc epidemiologic”
Ce salarii câştigă românii din Diaspora. Leafa poate ajunge şi la câteva mii bune de euro pentru lucrătorii din aceste domenii
11:07
Ce salarii câştigă românii din Diaspora. Leafa poate ajunge şi la câteva mii bune de euro pentru lucrătorii din aceste domenii
FLASH NEWS Ministerul Energiei anunță când va fi repornită centrala OMV Petrom de la Brazi. Ce s-a decis în ședința de urgență
11:07
Ministerul Energiei anunță când va fi repornită centrala OMV Petrom de la Brazi. Ce s-a decis în ședința de urgență
SPORT Ioan Andone vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la ora 17:30 în direct pe canalul de YouTube – ProSport
11:05
Ioan Andone vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la ora 17:30 în direct pe canalul de YouTube – ProSport
FLASH NEWS Ajutor de urgență pentru locuitorii din Prahova și Dâmbovița. Un nou transport de apă potabilă din rezervele de stat
10:53
Ajutor de urgență pentru locuitorii din Prahova și Dâmbovița. Un nou transport de apă potabilă din rezervele de stat

Cele mai noi