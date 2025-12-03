În această dimineață, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis avertizări nowcasting. Vremea se menține în parametri normali pentru această perioadă, iar precipitațiile – în noaptea de marți spre miercuri – au lipsit în toate regiunile țării. Doar burnița și-a făcut simțită prezența, însă doar la Drobeta-Turnu Severin.

La solicitarea Gândul, Mihai Huștiu, meteorologul de serviciu al ANM a transmis prognoza meteo pentru miercuri, 3 decembrie 2025.

„Avem un tablou meteorologic diferit, de o parte și de alta a Carpaților.

În partea de sud și de est, o vreme închisă, cu nebulozitate persistentă, iar pe arii restrânse așteptăm și precipitații slabe, fie ploi sau burniță.

Foarte slabe precipitațiile, mai degrabă prin Oltenia apar, izolat prin Muntenia, Dobrogea și Moldova.

Apare și ceața în regiunile extracarpatice, o vreme închisă.

Dincolo de Carpați, în partea de vest, nord-vest și centru, se mai arată și soarele. Avem un pic de ceață prin văi și prin depresiuni.

Carpații fac diferența în ceea ce privește aspectul vremii – mai însorită în nord, nord-vest și centru, o vreme mohorâtă, de toamnă târzie, în zona extracarpatică. Așteptăm și ceva intensificări ale vântului, iar temperaturile maxime între 6 și 14 grade, maximele fiind înregistrate pe litoral.

În București, astăzi, o vreme închisă, nu plouă, dar poate să apară burnița spre orele serii. Temperatura maximă – 9 – 10 grade”, a transmis, pentru Gândul, Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu al ANM.

3 decembrie 2025. Ce temperaturi au fost în România în această dimineață

Miercuri dimineață, cea mai scăzută temperatură din România s-a înregistrat la Iezer – minus 2 grade Celsius. Cerul a fost parțial noros.

La aceeași oră, la Brașov se înregistra minus 1 grad Celsius, iar cerul era senin.

Cea mai ridicată temperatură din România, la ora 07:00, a fost de 10 grade și s-a înregistrat la Constanța

Au fost 3 grade la Oradea și Arad, 4 grade la Timișoara, 0 grade la Reșița și 6 grade la Drobeta-Turnu Severin, acolo unde a și burnițat.

Au fost 5 grade la Suceava, Botoșani și Iași – cer acoperit – iar la Vaslui și la Bacău termometrele au arătat 6 grade Celsius.

În partea de sud a țării, la ora 07:00, au fost 6 grade la București și la Pitești, 6 grade la Călărași și 5 grade la Craiova. Tot 6 grade au fost și la Baia Mare, iar la Târgu Mureș s-au înregistrat 2 grade.

