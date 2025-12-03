În această dimineață, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis avertizări nowcasting. Vremea se menține în parametri normali pentru această perioadă, iar precipitațiile – în noaptea de marți spre miercuri – au lipsit în toate regiunile țării. Doar burnița și-a făcut simțită prezența, însă doar la Drobeta-Turnu Severin.
La solicitarea Gândul, Mihai Huștiu, meteorologul de serviciu al ANM a transmis prognoza meteo pentru miercuri, 3 decembrie 2025.
„Avem un tablou meteorologic diferit, de o parte și de alta a Carpaților.
În partea de sud și de est, o vreme închisă, cu nebulozitate persistentă, iar pe arii restrânse așteptăm și precipitații slabe, fie ploi sau burniță.
Dincolo de Carpați, în partea de vest, nord-vest și centru, se mai arată și soarele. Avem un pic de ceață prin văi și prin depresiuni.
Carpații fac diferența în ceea ce privește aspectul vremii – mai însorită în nord, nord-vest și centru, o vreme mohorâtă, de toamnă târzie, în zona extracarpatică. Așteptăm și ceva intensificări ale vântului, iar temperaturile maxime între 6 și 14 grade, maximele fiind înregistrate pe litoral.
În București, astăzi, o vreme închisă, nu plouă, dar poate să apară burnița spre orele serii. Temperatura maximă – 9 – 10 grade”, a transmis, pentru Gândul, Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu al ANM.
Miercuri dimineață, cea mai scăzută temperatură din România s-a înregistrat la Iezer – minus 2 grade Celsius. Cerul a fost parțial noros.
În partea de sud a țării, la ora 07:00, au fost 6 grade la București și la Pitești, 6 grade la Călărași și 5 grade la Craiova. Tot 6 grade au fost și la Baia Mare, iar la Târgu Mureș s-au înregistrat 2 grade.
