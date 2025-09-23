Cum va fi vremea în țară până pe 20 octombrie/Prognoza ANM care dă peste cap planurile românilor

Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Pentru cei care și-au făcut planuri în perioada următoare, veștile nu sunt tocmai cele așteptate. Astfel, între 29 septembrie și 6 octombrie, temperaturile vor scădea sub normalul perioadei la nivel național.

Cel mai frig va fi în regiunile estice din țară, arată ANM.

Vremea în săptămâna 22-29 septembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 29 septembrie – 6 octombrie

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile estice.

Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 6-13 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile

Vremea în săptămâna 13-20 octombrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor putea fi ușor deficitare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

