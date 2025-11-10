Prima pagină » Actualitate » Cum va fi vremea luni, 10 noiembrie. Regiunile în care meteorologii anunță PLOI și ceață

10 nov. 2025, 09:59, Actualitate
Cum va fi vremea luni, 10 noiembrie

Vremea va fi mohorâtă luni, 10 noiembrie 2025, cu ceață în orele dimineții și înnorări accentuate spre prânz. În multe zone din țară va ploua, iar temperaturile scad, dar rămân peste mediile perioadei.

Vor fi maxime de 8 grade în Maramureș, nordul Transilvaniei și al Moldovei, dar și 19 grade în sud-estul extrem al Munteniei și în Dobrogea.

Vremea pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan, meteorologii anunță ceață dimineața, înnorări și averse, posibil însoțite de descărcări electrice. În unele zone se pot strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat. Vremea rămâne, însă, caldă pentru această perioadă, iar temperaturile urcă până la 19 grade.

Pentru sudul Moldovei și nordul Munteniei, se anunță tot vreme închisă, cu unele condiții de ceață la primele ore, înnorări ceva mai târziu și ploi consistente. Chiar dacă se mai răcește puțin, temperaturile tot ajung la 15 grade Celsius.

Pentru jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina ne așteptăm la ploi consistente, cu perioade de lapoviță și ninsoare în zonele înalte de munte. Temperaturile mai scad puțin și vor fi cel mult 14 grade.

În Maramureș, cerul rămâne acoperit toată ziua, cu ploi și maxime în scădere față de ziua de duminică, 12 grade. O să plouă și în vestul Romaniei, în Banat.

În Oltenia, aceeași vreme închisă, cu ceață dimineața, înnorări peste zi și ploi în aproape toată provincia. Temperatura nu va trece de 15 grade. La fel va fi și în sud și-n estul Munteniei: ceață, burniță și maximum 15 grade.

Cum va fi vremea în București

Pentru Capitală, meteorologii anticipează o atmosferă mohorâtă, cu multă ceață dimineața și cer acoperit toată ziua. Va ploua, iar temperatura o să mai scadă puțin, 14 grade.

La noapte, înnorările vor persista și vin alte ploi. Minima va coborî spre 10 grade.

Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. Un vortex polar aduce ger și ninsori abundente

Cum va fi influențată iarna 2025-2026 de VORTEXUL polar. Estimările meteorologilor pentru Gândul. „Nu excludem episoade cu condiții severe”

Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi VREMEA în perioada 10 noiembrie – 8 decembrie 2025

