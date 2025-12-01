Prima pagină » Actualitate » Cumperi carne ambalată? Avertismentul ANPC către consumatorii români. La ce să fie atenți

01 dec. 2025, 15:08, Actualitate
Obișnuiești să cumperi carne ambalată din magazine? Paul Anghel, directorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), avertizează asupra aspectelor la care trebuie să fii atent, atunci când achiziționezi un astfel de produs.

Paul Anghel, directorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a atras atenția asupra modului în care poate să se prezinte carnea ambalată, la raft. În condițiile în care lichidul din pungă este în exces (vezi imaginea mai sus), acesta ar putea să indice anumite aspecte de păstrare a cărnii. Printre acestea se numără și prospețimea îndoielnică a produsului alimentar.

„Atenție! Prezența în exces a lichidului sangvinolent în interiorul ambalajelor poate indica:

  • Depozitare necorespunzătoare;
  • Fluctuații de temperatură în timpul transportului;
  • Prospețime îndoielnică a produsului;
  • Ambalare neadecvată sau vacuum deteriorat.

Dacă observați acumulări mari de lichid decolorat sau miros neobișnuit la deschiderea ambalajului, este recomandat să nu consumați produsul și să îl returnați magazinului, solicitând înlocuirea sau rambursarea”, a mai transmis Paul Anghel, șeful ANPC, pe pagina sa de Facebook.

ANSVSA, verificări riguroase

De altfel, Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, a solicitat ca ANSVSA să efectueze verificări riguroase ale loturilor de carne de porc care sunt aduse din Uniunea Europeană, pentru a depista dacă există produse ce conțin pestă porcină africană.

„Am solicitat ANSVSA ca pentru fiecare lot de carne adus din import să se facă verificări privind pesta porcină. Există riscul ca din afara țării să aducem boala în România. Să știți că m-am aplecat foarte mult asupra acestui subiect și am făcut numeroase analize la Ministerul Agriculturii, dar și în teritoriu. Gândiți-vă, de ce apare pesta porcină în gospodăria țărănească? Poate exista un risc foarte mare de a importa carne de porc infestată”, a declarat ministrul Agriculturii pentru Agerpres.

Aceste alimente care sunt pe masa românilor în fiecare zi devin toxice în doze prea mari. Sărbătorile pot fi uneori periculoase

Ce să verifici atunci când cumperi carne de porc pentru masa de Crăciun, potrivit inspectorilor ANSVSA

Se scumpește carnea înainte de Crăciun. Cât va costa un kilogram de carne de pui, de porc sau de vită

