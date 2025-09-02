Curs BNR 2 septembrie 2025. Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 6,56% pe an. Banca Națională a României (BNR) a emis noile date pentru ziua în curs. Vezi mai jos, în articol, datele pentru indicele ROBOR (3M, 6M, 12M), prețul gramului de aur și valorile noi ale monedelor principale.
Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 6,56% pe an, potrivit ultimelor date emise de Banca Națională a României (BNR). Vă reamintim faptul că, la începutul anului 2025, indicele 3M era de 5,92% pe an. Datele indică faptul că IRCC (indicele de referință pentru creditele consumatorilor), care este reglementat de OUG 19/2019, a rămas la 5,55% pe an.
Marți, 2 septembrie 2025, prețul gramului de aur a ajuns la 487.9002 lei. Datele BNR indică o creștere a prețului cu 5.2911 lei, față de ziua precedentă. Creșteri au existat și în cursul zilei de luni, 1 septembrie.
Efectele inflației. Românii sunt mult mai cumpătați la cumpărături. La ce produse renunță
ROVINIETA se scumpește de la 1 septembrie. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși circulând fără taxa de drum plătită
Românii care au cumpărat titluri de stat și care au depus banii în depozite bancare își văd calculele date peste cap. Dobânzi mai mici decât inflația
Cetățenii români au cheltuit mai mulți bani la jocurile noroc, în primele 6 luni ale anului 2025. Ce arată datele INS despre cheltuielile de cazare
Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)