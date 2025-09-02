Curs BNR 2 septembrie 2025. Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 6,56% pe an. Banca Națională a României (BNR) a emis noile date pentru ziua în curs. Vezi mai jos, în articol, datele pentru indicele ROBOR (3M, 6M, 12M), prețul gramului de aur și valorile noi ale monedelor principale.

Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 6,56% pe an, potrivit ultimelor date emise de Banca Națională a României (BNR). Vă reamintim faptul că, la începutul anului 2025, indicele 3M era de 5,92% pe an. Datele indică faptul că IRCC (indicele de referință pentru creditele consumatorilor), care este reglementat de OUG 19/2019, a rămas la 5,55% pe an.

Curs BNR 2 septembrie 2025: indicele ROBOR 3M, 6M, 12M

Indicele IRCC trimestrial 2025T1: 5,55%;

Indicele ROBOR 3M: 6.56% (scădere cu 0.02 unități);

Indicele ROBOR 6M: 6.71% (scădere cu 0.01 unități);

Indicele ROBOR 12M: 6.88% (scădere cu 0.01 unități).

Curs 1 euro, 2 septembrie 2025 = 5.0781 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0056 de lei;

Curs 1 dolar, 2 septembrie 2025 = 4.3638 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0367 de lei;

Curs 1 liră sterlină, 2 septembrie 2025 = 5.8480 de lei. A fost înregistrată o scădere cu 0.0084 de lei;

Curs 1 grivnă ucraineană, 2 septembrie 2025 = 0.1055 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0009 lei;

Curs 1 levă bulgărească, 2 septembrie 2025 = 2.5964 de lei. S-a înregistrat o creștere cu 0.0029 de lei;

Curs 1 rublă rusească, 2 septembrie 2025 = 0.0541 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0005 lei;

Curs 100 forinți maghiari, 4 august 2025 = 1.2825 de lei. A fost înregistrată o stagnare;

Curs 1 dinar sârbesc, 4 august 2025 = 0.0433 de lei. A fost înregistrată o stagnare.

Prețul gramului de aur

Marți, 2 septembrie 2025, prețul gramului de aur a ajuns la 487.9002 lei. Datele BNR indică o creștere a prețului cu 5.2911 lei, față de ziua precedentă. Creșteri au existat și în cursul zilei de luni, 1 septembrie.

Autorul recomandă:

Efectele inflației. Românii sunt mult mai cumpătați la cumpărături. La ce produse renunță

ROVINIETA se scumpește de la 1 septembrie. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși circulând fără taxa de drum plătită

Românii care au cumpărat titluri de stat și care au depus banii în depozite bancare își văd calculele date peste cap. Dobânzi mai mici decât inflația

Cetățenii români au cheltuit mai mulți bani la jocurile noroc, în primele 6 luni ale anului 2025. Ce arată datele INS despre cheltuielile de cazare

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)