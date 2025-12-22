Prima pagină » Actualitate » Decizia care a făcut-o pe Sabina să își închidă afacerea din România, să demisioneze și să plece din țară. „Nu fac mutarea asta pentru bani”

22 dec. 2025, 17:31, Actualitate
Sabina este una dintre persoanele din România care a decis să își închidă afacerea, ulterior să demisioneze și, în cele din urmă, să plece în străinătate. Tânăra a mărturisit în spațiul public faptul că nu a luat  această decizie doar din cauza situației financiare, ci în urma unor motive ce țin de civilizație și mentalitate. Acum, se întoarce la familia ei peste hotare, pentru a continua să muncească pentru viitorul ei.

Tânăra a decis să pună lacătul pe restaurantul ei și să ia o decizie radicală. În spațiul public, ea a menționat faptul că decizia nu a fost luată neapărat din considerente financiare, ci din motive ce țin de mentalitate și civilizație. Motivată de dorința unui trai mai bun, și-a făcut bagajele și s-a pregătit să plece în străinătate la familia ei.

„După două încercări eșuate la locurile de muncă și pe piața muncii din România, am decis să plec din țară. Mi-am dat demisia, am început să-mi strâng lucrurile și abia acum realizez că eu chiar o să fac chestia asta. Am tot tatonat ideea pentru că familia mea locuiește în altă țară de foarte mult timp, de când eram mică.

Mergând mereu acolo și văzând cum arată joburile, ce înseamnă respectul pe piața muncii, ce înseamnă o asigurare de sănătate care chiar funcționează, toate astea mi-au dat de gândit. Am așteptat să-mi termin facultatea în România, m-am întors pentru asta, deși am stat o perioadă destul de lungă acolo. Am făcut liceul în străinătate și apoi m-am întors aici. Am zis: gata, dau bacul și apoi îmi fac un business”, a precizat Sabina pe internet.

Și-a închis afacerea și a ales să plece în străinătate / foto: Shutterstock

„Nu vă imaginați că am decis să fac mutarea asta pentru bani, pentru că trăiesc bine și în România”

Zis și făcut. A susținut Bacalaureatul, apoi a intrat în HoReCa, patronând un restaurant. Tânăra a explicat faptul că decizia nu a fost luată cu gândul la bani, ci altele au fost motivele plecării.

„Am avut un restaurant, s-a numit Nabrij. Poate l-ați văzut pe TikTok, pentru că așa am început eu să fac TikTok, dar mi-am dat seama că, fie că încerci ceva pe cont propriu, fie că ești angajat, taxele te rup și oricum rămâi cu foarte puțin la final de lună. Și nu vă imaginați că am decis să fac mutarea asta pentru bani, pentru că trăiesc bine și în România. Am un apartament, am o mașină de care sunt mulțumită, am cunoștințe, am prieteni aici.

Nu mi-a lipsit niciodată ceva, nu am fost în situația în care să nu-mi permit o pereche de adidași. Eu mereu am avut bani, dar este vorba de societate. Este vorba de societatea în care trăiesc în fiecare zi, de înjurăturile de la semafor, de faptul că atunci când îmi cer un drept știu că este mult mai probabil să trebuiască să mă lupt pentru el decât să mi se dea pentru că mi se cuvine. Lucrul ăsta, pentru mine, este obositor. M-am plictisit și am obosit să tot trag”, a mai spus românca, arată Click.

