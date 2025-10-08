Cicloniada care a speriat România. Demisionează cineva pentru isteria națională din ultimele 24 de ore?

„Pregătiți-vă provizii de apă și alimente!”, dar „nu vă panicați!”

Pentru 24 de ore, România a retrăit o zi din starea de urgență din pandemie. Autoritățile au revenit la pupitrul de panică și au început să arunce cu avertismente și cu interdicții: mașinile jandarmeriei care patrulau cu mesaje alarmiste prin oraș, decizia de a închide școlile și, mai ales, isteria televizată. Ce ciclon? Ne așteptam deja la un nou potop.

Din fericire, nu a venit ciclonul, iar noi răsuflăm ușurați. Din nefericire, codul roșu a rămas în vigoare, însă nimeni nu mai este speriat de el. Tot ce a făcut această isterie a fost să mai slăbească din încrederea, și-așa puțină, în autorități. Să nu mai vorbim de mesajele RO-ALERT, care îi exasperează pe cetățeni. Iar în momentul când chiar va fi o urgență, nimeni nu o va lua în serios. Exact ca în poveste, doar că acum românii sunt Petrică, iar autoritățile sunt Lupul.

Cine își asumă consecințele? Cine răspunde pentru credibilitatea pierdută?

Raed Arafat, șeful DSU. – „Să fie populația pregătită cu apă, alimente, în cazul în care apare ceva și o să fie izolați o perioadă de timp. Adică ploi care pot să ducă la izolarea unei zone. Dacă vine apel pentru evacuare, populația trebuie să aibă deja pregătite actele de bază și lucruri minime necesare. Evacuarea s-ar putea să fie rapidă, sau dacă vine o recomandare să urce într-o zonă mai înaltă”

Elena Mateescu, director ANM – „În intervalul codului roșu, de la ora 21.00 și până mâine la 15.00, putem să avem pe secvențe scurte de timp sau prin acumulare, cantități de până la 100l/m² sau chiar de 120-140l/m² 140l/m. În zona de sud nu am mai avut așa ceva, nu într-un timp așa de scurt, nu pentru o lună octombrie. De aceea, la un interval de 5 zile, este al doilea cod roșu emis vreodată de Administrația Națională de Meteorologie pentru cantități importante de precipitații.”

Stelian Bujduveanu, primarul general al Capitalei – „Îi rog ca pe perioada codului roşu să evite deplasările din casă. Îi rog să evite partea aglomerată a oraşului, să evite zonele care ştiu că sunt inundabile. Viaţa lor şi viaţa noastră este cea mai importantă în aceste momente. Trebuie să ne asigurăm că trecem peste aceste momente fără victime”

Andrei Nistor, prefectul Capitalei – „Părinții care doresc să-ți țină părinții acasă, să poată solicita motivarea absențelor”

Paul Foleanu, primarul Mangaliei – „Greul acum vine! Se apropie de Mangalia zona roșie a ciclonului! Evitați deplasările, țineți copiii în case! Dumnezeu să ne protejeze orașul!”

Lucian Judele, city managerul Capitalei – „Echipele DGASMB vor fi pe stradă pe toată perioada pentru a se asigura că nicio persoană fără adăpost nu va rămâne pe stradă”

Alexandru Precup, general, șeful ISU București-Ilfov. – „Au fost luate măsuri pentru informarea populaţiei şi pentru pregătirea tehnicii de intervenţie. Un număr de 60 de autospeciale şi 50 de motopompe sunt pregătite pentru eventuale intervenţii.”

Vergil Chițac, primarul Constanței – „Recomandăm cetățenilor să își facă provizii de apă și alimente pentru 48 de ore. Eu nu vreau să panichez pe nimeni pentru că eu nu sunt panicat, însă trebuie să tratăm cu responsabilitate situațiile acestea” + „Copiii să stea în casă, părinții dacă pot să stea în casă, seniorii să stea în casă. În felul acestea reducem și traficul și posibilitatea de a avea evenimente nedorite”