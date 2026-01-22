Denisa Tănase se confesează. ”Nu mai cred că succesul este numai despre a fi celebru” 　　　

Denisa Tănase a vorbit despre bani, succes și celebritate. ”Nu mai cred că succesul este numai despre a fi celebru” , a mărturisit artista.



Denisa Tănase este cunoscută publicului din trupa Bambi, unde a cântat alături de sora sa, Raluca.

În prezent, Denisa Tănase are o afacere cu parfumuri care merge extraordinar de bine. Denisa Tănase și partenerul ei de viață, Mircea Brânzei, au și afaceri imobiliare în Dubai.

La podcastul lui Silviu Rotariu, Denisa Tănase a făcut declarații despre cum a ajuns să se mute în Dubai, acolo unde locuiește de mai mulți ani. De asemenea, vedeta a mărturisit că a ajuns la concluzia că succesul nu constă în faimă și nici în bani.

Denisa Tănase se confesează. ”Cu cât expui mai puțin din ce ai, poți fi mai liniștit și mai împăcat”

”Ne-am mutat acum patru ani, în primă fază pentru că este un loc care ne place și unde ne simțeam foarte bine (…) Ne-am dat seama că la un moment dat căutam pretexte să venim, e un loc care chiar ne plăcea (…) În Covid s-a întâmplat mutarea asta (…) Pentru mine, se măsoară în împlinirea asta sufletească de zi cu zi (…) E foarte ușor să fie exprimată în bani (…), dar nu e doar despre asta (…) Nu mai cred că succesul este numai despre a fi celebru, din contră. Risc să mă duc în partea opusă și să cred că cu cât expui mai puțin din ce ai, poți fi mai liniștit și mai împăcat”, a declarat Denisa Tănase, potrivit spynews.ro.

Întrebată de la ce sumă scapă oamenii de grija zilei de mâine, vedeta a răspuns:

”Am înțeles la un moment dat că scapi de frica asta în momentul în care încrederea în tine depășește încrederea în bani (…) Abia atunci când conștientizezi că poți să o iei de la zero și că tu ești factorul principal, abia atunci scapi de frică. Și eu am crezut că scap de frică în momentul în care reușesc să pun deoparte nu știu ce sumă. Nu, nu are legătură cu banii”.