Vești bune pentru candidații care susțin examenul de rezidențiat în 2026. Decizia Ministerului Sănătății privind modelul de concurs și bibliografia

22 ian. 2026, 19:57, Actualitate
Ministerul Sănătății și Alianța G6 UMF* au anunțat, joi, că au decis să mențină același model de concurs și aceleași bibliografii pentru rezidențiatul din data de 15 noiembrie 2026, potrivit Mediafax.

Așadar, pentru Concursul național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie se vor păstra același model de concurs și aceleași bibliografii utilizate în anul 2025, fapt ce asigură stabilitate, predictibilitate și echitate pentru toți candidații care se pregătesc pentru examen.

Decizia a fost adoptată în urma consultărilor dintre Ministerul Sănătății și reprezentanții universităților de medicină și farmacie membre ale Alianței G6 UMF, având ca obiectiv principal asigurarea stabilității, predictibilității și echității pentru toți candidații care se pregătesc pentru concursul de rezidențiat, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Menținerea aceluiași format și a aceleiași bibliografii permite candidaților să își continue pregătirea în condiții clare și transparente, fără modificări de substanță care ar putea afecta procesul educațional și de evaluare.

FOTO – Caracter ilustrativ

Orice informații suplimentare privind organizarea concursului vor fi comunicate în timp util, prin canalele oficiale ale Ministerului Sănătății și ale universităților de medicină și farmacie.

*Asociația Alianța Universitară G6-UMF este constituită din șase universități: Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davilla” din București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș și Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

