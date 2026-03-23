Prima pagină » Actualitate » Despăgubire uriașă pentru o gravidă, după ce a pierdut sarcina în urma unei decizii controversate a firmei la care lucra. Câți bani va primi femeia

Despăgubire uriașă pentru o gravidă, după ce a pierdut sarcina în urma unei decizii controversate a firmei la care lucra. Câți bani va primi femeia
FOTO: Shutterstock - caracter ilustrativ

O companie americană din Ohio trebuie să plătească despăgubiri de 22,5 milioane de dolari unei angajate căreia i s-a refuzat dreptul de a lucra de acasă în timpul sarcinii, motiv pentru care a suferit pierderea prematură a fiicei sale.

În perioada pandemiei de Covid-19, când multor angajați li s-a permis să lucreze de acasă, compania i-a cerut femeii să vină fizic la birou, ignorând riscurile medicale, care erau semnificative, potrivit The Guardian.

„Analizăm opțiunile legale și rămânem dedicați să susținem sănătatea și bunăstarea angajaților noștri”, a declarat o purtătoare de cuvânt a firmei.

La începutul lunii februarie 2021, sarcina femeii a fost considerată cu risc ridicat, după ce suferise o intervenție cervicală preventivă, iar medicii i-au recomandat să lucreze de acasă și să respecte odihna parțială, dar șefii săi i-au respins cererea, obligând-o să revină la birou, apoi plasând-o în concediu fără plată.

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

Soțul femeii a discutat situația ingrată cu un reprezentant al Departamentului de Resurse Umane, care a contactat un prieten, vicepreședinte în companie, avertizând că refuzul acordării muncii de acasă a fost o eroare.

Procesul a arătat că executivul firmei a recunoscut ulterior: „Tocmai ne-ai salvat de un proces”…

Compania i-a permis femeii să lucreze de acasă abia pe 24 februarie 202, exact în ziua în care a suferit complicații grave și a fost internată de urgență, născând-o prematur fiica sa, la 20 de săptămâni și șase zile. Din nefericire, fetița a decedat câteva ore mai târziu.

Anchetatorii au concluzionat că refuzul companiei de a aproba cererea rezonabilă de muncă de acasă a contribuit în mod direct la moartea bebelușului.

Autorul mai recomandă:

Nepoțica lui Snoop Dogg a murit la doar 10 luni. Fiica rapperului a făcut anunțul sfâșietor

Avocatul unui biciclist despăgubit cu 100.000 de euro, după aproape 12 ani de procese, explică ce să faci când cazi într-o groapă nesemnalizată

Caz medical extrem de rar în Brazilia. O femeie a descoperit că a rămas însărcinată de două ori în același timp. „Am avut două nașteri într-o noapte”

azul straniu al tinerei din imagine: A rămas gravidă fără a întreține relații vreodată. Cum a fost posibil

Recomandarea video

Mediafax
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cancan.ro
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei. Cu cât se limitează adaosul și pentru cât timp
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
Iubirea regăsită: cum poți vindeca relația cu mama, potrivit psihologiei
DEZVĂLUIRI New York Times: Trump ar fi plănuit o lovitură de stat în Iran pentru răsturnarea regimului ayatollahului printr-o rebeliune cu ajutorul Israelului
21:00
New York Times: Trump ar fi plănuit o lovitură de stat în Iran pentru răsturnarea regimului ayatollahului printr-o rebeliune cu ajutorul Israelului
ECONOMIE De ce prețul aurului a scăzut pentru prima dată în ultimii 40 de ani. Care sunt explicațiile analiștilor
20:58
De ce prețul aurului a scăzut pentru prima dată în ultimii 40 de ani. Care sunt explicațiile analiștilor
FLASH NEWS Cum argumentează Nicușor Dan propunerea lui Cioloș pentru funcția de Secretar General al Francofoniei. Anunțul președintelui de pe social-media
20:24
Cum argumentează Nicușor Dan propunerea lui Cioloș pentru funcția de Secretar General al Francofoniei. Anunțul președintelui de pe social-media
Din ce se compune prețul carburanților și cât câștigă statul de fapt
20:20
Din ce se compune prețul carburanților și cât câștigă statul de fapt
SCANDALOS După lupta cu pensionarii speciali, USR își apără pensionarii speciali care au carnet de partid. Fritz nici nu vrea să audă de înlocuirea celei desemnate pentru funcția de Avocat al Poporului, pensionar special
20:00
După lupta cu pensionarii speciali, USR își apără pensionarii speciali care au carnet de partid. Fritz nici nu vrea să audă de înlocuirea celei desemnate pentru funcția de Avocat al Poporului, pensionar special
FLASH NEWS Trump ridiculizează conducerea politică a Iranului și face glume pe seama golului de putere provocat de bombardamentele americane
19:53
Trump ridiculizează conducerea politică a Iranului și face glume pe seama golului de putere provocat de bombardamentele americane

Cele mai noi

Trimite acest link pe