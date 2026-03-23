Despăgubire uriașă pentru o gravidă, după ce a pierdut sarcina în urma unei decizii controversate a firmei la care lucra. Câți bani va primi femeia

O companie americană din Ohio trebuie să plătească despăgubiri de 22,5 milioane de dolari unei angajate căreia i s-a refuzat dreptul de a lucra de acasă în timpul sarcinii, motiv pentru care a suferit pierderea prematură a fiicei sale.

În perioada pandemiei de Covid-19, când multor angajați li s-a permis să lucreze de acasă, compania i-a cerut femeii să vină fizic la birou, ignorând riscurile medicale, care erau semnificative, potrivit The Guardian.

„Analizăm opțiunile legale și rămânem dedicați să susținem sănătatea și bunăstarea angajaților noștri”, a declarat o purtătoare de cuvânt a firmei.

La începutul lunii februarie 2021, sarcina femeii a fost considerată cu risc ridicat, după ce suferise o intervenție cervicală preventivă, iar medicii i-au recomandat să lucreze de acasă și să respecte odihna parțială, dar șefii săi i-au respins cererea, obligând-o să revină la birou, apoi plasând-o în concediu fără plată.

Soțul femeii a discutat situația ingrată cu un reprezentant al Departamentului de Resurse Umane, care a contactat un prieten, vicepreședinte în companie, avertizând că refuzul acordării muncii de acasă a fost o eroare.

Procesul a arătat că executivul firmei a recunoscut ulterior: „Tocmai ne-ai salvat de un proces”…

Compania i-a permis femeii să lucreze de acasă abia pe 24 februarie 202, exact în ziua în care a suferit complicații grave și a fost internată de urgență, născând-o prematur fiica sa, la 20 de săptămâni și șase zile. Din nefericire, fetița a decedat câteva ore mai târziu.

Anchetatorii au concluzionat că refuzul companiei de a aproba cererea rezonabilă de muncă de acasă a contribuit în mod direct la moartea bebelușului.

Nepoțica lui Snoop Dogg a murit la doar 10 luni. Fiica rapperului a făcut anunțul sfâșietor

Avocatul unui biciclist despăgubit cu 100.000 de euro, după aproape 12 ani de procese, explică ce să faci când cazi într-o groapă nesemnalizată

Caz medical extrem de rar în Brazilia. O femeie a descoperit că a rămas însărcinată de două ori în același timp. „Am avut două nașteri într-o noapte”

azul straniu al tinerei din imagine: A rămas gravidă fără a întreține relații vreodată. Cum a fost posibil