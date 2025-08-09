Dieta de după „all inclusive”. Cum să scapi de kilogramele în plus sau să îți menții greutatea, după întoarcerea din concediu

Dieta de după „all inclusive”. Iată ce să faci ca să scapi de kilogramele în plus sau să îți menții greutatea. Specialiștii recomandă adoptarea unei diete care să ofere rezultate durabile și care să nu pună sănătatea în pericol.

De-a lungul timpului, specialiștii în ramura nutriției au vorbit deschis despre produsele alimentare care ar trebui consumate, atunci când o persoană dorește să slăbească sau să se mențină în formă. Alimentația zilnică joacă un rol important, iar consumul alimentelor la ore sau în combinații culinare nepotrivite ar putea dăuna sănătății și, implicit, corpului. De aceea, specialiștii recomandă diete echilibrate, care pot oferi rezultate durabile.

Dieta de după „all inclusive”: cum să scapi de kilogramele în plus?

Revenirea acasă după concediu ar putea veni și cu o constatare, mai ales când urci pe cântar – o greutate mai mare cu câteva kilograme. Tot atunci poate interveni întrebarea: „cum pot slăbi rapid și eficient?”. Unii dintre specialiști vin cu recomandări pentru cei care doresc să scape de kilogramele acumulate în timpul concediului sau pentru cei care vor să își mențină greutatea.

O dietă echilibrată reprezintă un prim pas pe care îl poți respecta, pentru a scăpa de kilogramele în plus. Aportul caloric redus și integrarea anumitor alimente în dietă ar putea să ajute pe drumul „luptei” cu greutatea. Din dietă nu ar trebui să lipsească alimente precum: lactate fermentate (sana, chefir), legume și fructe proaspete, cereale integrale și proteine de calitate înaltă.

Totodată, gustările trebuie să fie pe bază de fructe. Pentru a vedea diferențe vizibile, se recomandă mișcarea fizică zilnică.

De asemenea, există și alte câteva recomandări care ar putea să ajute în procesul de slăbire. Reducerea consumului de grăsimi și a alimentelor de tip fast-food reprezintă o recomandare. De altfel, este indicat să fie limitat consumul de zahăr, alcool și al alimentelor sărate.

Asigură-te că hidratarea este corespunzătoare și limitează consumul alimentelor în grabă sau în fața televizorului, arată CSID.

Sursă foto: colaj Envato