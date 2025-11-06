DNA: 4 rețineri în Rețeaua REZERVIȘTILOR, 2 persoane au fost puse sub control judiciar

Oamenii de afaceri Fănel Bogoș, Mihai Aniței, Laura Iusein și Rareș Cristea au fost reținuți de aseară de procurorii DNA Iași și vor fi propuși Tribunalului Vaslui pentru a fi arestați 30 de zile.

Cei 4 sunt acuzați oficial de procurorii DNA de comiterea infracțiunilor de trafic de influență, dare de mită și șantaj.

Alte 2 persoane, Silviu Ularu și Oiță Matacă, au fost puși sub controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2025, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj, respectiv complicitate la trafic de influență.

Astăzi este așteptat la sediul DNA Iași și liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, care este trezorierul PNL. Acesta ar fi intermediat întâlnirea dintre gruparea rezerviștilor și premierul Ilie Bolojan pentru a rezolva problemele lui Fănel Bogoș cu șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

„În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane”, precizează DNA.

