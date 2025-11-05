Prima pagină » Actualitate » DNA reține Rețeaua REZERVIȘTILOR

DNA reține Rețeaua REZERVIȘTILOR

Bianca Dogaru
05 nov. 2025, 20:58, Actualitate
DNA reține Rețeaua REZERVIȘTILOR

Oamenii de afaceri Fănel Bogoș, Mihai Aniței, Laura Iusein au fost reținuți de procurorii DNA Iași în această seară. Vor fi deferiți justiției cu propunere de arestare preventivă.

Rareș Cristea și Silviu Ularu sunt în continuare în audierile procurorilor DNA, potrivit unor surse judiciare.

Mâine este chemat la sediul DNA Iași și liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, care este trezorierul PNL. Acesta ar fi intermediat întâlnirea dintre gruparea rezerviștilor și premierul Ilie Bolojan pentru a rezolva problemele lui Fănel Bogoș cu șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

BREAKING NEWS Horia Moculescu este internat în stare foarte gravă la Matei Balș. Medicii sunt extrem de rezervați
21:49
Horia Moculescu este internat în stare foarte gravă la Matei Balș. Medicii sunt extrem de rezervați
FLASH NEWS Călin Georgescu reacționează la dosarul generalilor rezerviști instrumentat de DNA: „Nu am avut niciun contract cu persoanele menționate. Nu le cunosc”
21:43
Călin Georgescu reacționează la dosarul generalilor rezerviști instrumentat de DNA: „Nu am avut niciun contract cu persoanele menționate. Nu le cunosc”
ACTUALITATE Urșii, ciuruiți pe repede înainte. Cei pe care scrie Habitus pot fi împușcați la tomberon
20:59
Urșii, ciuruiți pe repede înainte. Cei pe care scrie Habitus pot fi împușcați la tomberon
NEWS ALERT PERICOL de incendiu și explozie pe strada Popa Tatu din București. Capacul de branșament amplasat pe trotuar scapă gaze
20:47
PERICOL de incendiu și explozie pe strada Popa Tatu din București. Capacul de branșament amplasat pe trotuar scapă gaze
VIDEO Incendiu devastator într-un azil din Bosnia-Herțegovina. Cel puțin 11 morți, numărul răniților, necunoscut
20:05
Incendiu devastator într-un azil din Bosnia-Herțegovina. Cel puțin 11 morți, numărul răniților, necunoscut
VIDEO Câți bani sunt dispuși românii să cheltuiască de BLACK FRIDAY, în acest an. Pentru mulți tineri, acesta este momentul cheie al anului
19:44
Câți bani sunt dispuși românii să cheltuiască de BLACK FRIDAY, în acest an. Pentru mulți tineri, acesta este momentul cheie al anului
Mediafax
Sectorul din Capitală în care 19.000 de consumatori rămân JOI fără GAZE
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Britanicii își retrag banii din pensii de frica noilor taxe. „Este scutirea fiscală cel mai ușor de eliminat”
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
De ce au recreat cercetătorii pigmenți de caracatiță în laborator?
EXTERNE Donald Trump promite transformarea Americii în „Capitala Criptomonedelor și a inteligenței artificiale”
22:09
Donald Trump promite transformarea Americii în „Capitala Criptomonedelor și a inteligenței artificiale”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 6 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 6 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EDITORIAL Mirajul Zohran Mamdani: o victorie locală într-o Americă tot mai conservatoare
21:00
Mirajul Zohran Mamdani: o victorie locală într-o Americă tot mai conservatoare
EXTERNE Serbia polarizată: Susținătorii lui Vucic protestează în tandem cu studenții care cer judecarea celor responsabili pentru tragedia de la Nova Sad
20:55
Serbia polarizată: Susținătorii lui Vucic protestează în tandem cu studenții care cer judecarea celor responsabili pentru tragedia de la Nova Sad
EXTERNE Statele Unite trec prin cel mai îndelungat „shutdown” din istorie. Închiderea guvernamentală a ajuns la ziua 36, iar Trump aruncă vina pe democrați
19:47
Statele Unite trec prin cel mai îndelungat „shutdown” din istorie. Închiderea guvernamentală a ajuns la ziua 36, iar Trump aruncă vina pe democrați
VIDEO Previziunea lui Firea: Tot emoția va câștiga Primăria Capitalei. Se va decide primarul în ultimele zile de campanie
19:46
Previziunea lui Firea: Tot emoția va câștiga Primăria Capitalei. Se va decide primarul în ultimele zile de campanie