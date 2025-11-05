DNA reține Rețeaua REZERVIȘTILOR

Oamenii de afaceri Fănel Bogoș, Mihai Aniței, Laura Iusein au fost reținuți de procurorii DNA Iași în această seară. Vor fi deferiți justiției cu propunere de arestare preventivă.

Rareș Cristea și Silviu Ularu sunt în continuare în audierile procurorilor DNA, potrivit unor surse judiciare.

Mâine este chemat la sediul DNA Iași și liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, care este trezorierul PNL. Acesta ar fi intermediat întâlnirea dintre gruparea rezerviștilor și premierul Ilie Bolojan pentru a rezolva problemele lui Fănel Bogoș cu șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

