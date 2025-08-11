Anunț crucial pentru americani venit de la Donald Trump! Oficialul american a anunțat că va reduce drastic prețurile medicamentelor în următoarele „două, trei luni.” Președintele SUA a precizat, în acest context că „nu se referă la 50%, ci la 1.400-1.500%.”, transmite CNN, citat de Mediafax.

Președintele american Donald Trump a declarat duminică în fața reporterilor că pregătește un proiect pentru reducerea prețurilor la medicamente. Șeful statului a anunțat că va fi vorba de o scădere radicală a prețurilor, iar procesul se va întâmpla în următoarele doup, trei luni.

„Știți, am redus prețurile medicamentelor cu 1.200, 1.300, 1.400, 1.500%. Nu mă refer la 50%. Mă refer la 1.400-1.500%”, explicat președintele SUA.

Potrivit experților, Trump a făcut mai multe declarații în ultima vreme, referitoare la modificarea prețului la medicamente, însă nu a existat nicio schimbare concretă, cu atât mai puțin un anunț cu privire la o reducere cu 1500%, ceea ce este matematic imposibil.

Proiectul „Națiunea cea Mai Favorizată”, inițiativa lui Donald Trump

La 3 august, președintele Donald Trump a anunțat o inițiativă, care se concentrează pe a determina producătorii de medicamente să ofere același preț în SUA ca și în Europa și alte țări similare. Reamintim că, în 2022, SUA au plătit aproape de trei ori mai mult pentru medicamente decât alte țări.

Trump a încercat să impună această politică industriei farmaceutice spre finalul primului său mandat. Este vorba de un program pilot, prin care compania pentru asigurați medical Medicare ar achita prețul „Națiunii celei mai favorizate” la 50 de medicamente administrate în cabinetele medicale. Programul a fost blocat rapid în justiție din motive de procedură și, ulterior, anulată de președintele Joe Biden.

Președintele Donald Trump pune presiuni asupra producătorilor de medicamente să ofere voluntar pacienților din SUA cel mai mic preț plătit pentru un medicament într-o țară similară, altfel vor suporta consecințe.

„Big Pharma va respecta voluntar acest principiu sau vom folosi puterea guvernului federal pentru a ne asigura că plătim același preț ca și alte țări, pentru a accelera restricțiile și reducerile de prețuri,” a declarat Trump în mai, când a semnat un ordin executiv privind prețurile „Națiunii celei Mai Favorizate”.

Printre potențialele efecte, se numără direcționarea Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane să elaboreze o regulă pentru implementarea acestei politici, să permită importuri mai mari de medicamente în SUA, să revizuiască exporturile de medicamente și să determine Administrația pentru Alimente și Medicamente să modifice sau să revoce aprobările acordate medicamentelor care pot fi „nesigure, ineficiente sau comercializate incorect.

