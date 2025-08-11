Prima pagină » Actualitate » Donald Trump, ANUNȚ fără precedent pentru americani. Ce spune președintele SUA despre prețurile MEDICAMENTELOR

Donald Trump, ANUNȚ fără precedent pentru americani. Ce spune președintele SUA despre prețurile MEDICAMENTELOR

Ruxandra Radulescu
11 aug. 2025, 16:12, Știri externe
Donald Trump, ANUNȚ fără precedent pentru americani. Ce spune președintele SUA despre prețurile MEDICAMENTELOR

Anunț crucial pentru americani venit de la Donald Trump! Oficialul american a anunțat că va reduce drastic prețurile medicamentelor în următoarele „două, trei luni.” Președintele SUA a precizat, în acest context că „nu se referă la 50%, ci la 1.400-1.500%.”, transmite CNN, citat de Mediafax. 

Președintele american Donald Trump a declarat duminică în fața reporterilor că pregătește un proiect pentru reducerea prețurilor la medicamente. Șeful statului a anunțat că va fi vorba de o scădere radicală a prețurilor, iar procesul se va întâmpla în următoarele doup, trei luni.

„Știți, am redus prețurile medicamentelor cu 1.200, 1.300, 1.400, 1.500%. Nu mă refer la 50%. Mă refer la 1.400-1.500%”, explicat președintele SUA.

Potrivit experților, Trump a făcut mai multe declarații în ultima vreme, referitoare la modificarea prețului la medicamente, însă nu a existat nicio schimbare concretă, cu atât mai puțin un anunț cu privire la o reducere cu 1500%, ceea ce este matematic imposibil.

Proiectul „Națiunea cea Mai Favorizată”, inițiativa lui Donald Trump

La 3 august, președintele Donald Trump a anunțat o inițiativă, care se concentrează pe a determina producătorii de medicamente să ofere același preț în SUA ca și în Europa și alte țări similare. Reamintim că, în 2022, SUA au plătit aproape de trei ori mai mult pentru medicamente decât alte țări.

Trump a încercat să impună această politică industriei farmaceutice spre finalul primului său mandat. Este vorba de un program pilot, prin care compania pentru asigurați medical Medicare ar achita prețul „Națiunii celei mai favorizate” la 50 de medicamente administrate în cabinetele medicale. Programul a fost blocat rapid în justiție din motive de procedură și, ulterior, anulată de președintele Joe Biden.

Președintele Donald Trump pune presiuni asupra producătorilor de medicamente să ofere voluntar pacienților din SUA cel mai mic preț plătit pentru un medicament într-o țară similară, altfel vor suporta consecințe.

Big Pharma va respecta voluntar acest principiu sau vom folosi puterea guvernului federal pentru a ne asigura că plătim același preț ca și alte țări, pentru a accelera restricțiile și reducerile de prețuri,” a declarat Trump în mai, când a semnat un ordin executiv privind prețurile „Națiunii celei Mai Favorizate”.

Printre potențialele efecte, se numără direcționarea Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane să elaboreze o regulă pentru implementarea acestei politici, să permită importuri mai mari de medicamente în SUA, să revizuiască exporturile de medicamente și să determine Administrația pentru Alimente și Medicamente să modifice sau să revoce aprobările acordate medicamentelor care pot fi „nesigure, ineficiente sau comercializate incorect.

FOTO: Profimedia

Citește și

EXTERNE Zelenski îi cere lui TRUMP să nu îi acorde concesii lui Putin /„Rusia nu poate primi recompense”
16:29
Zelenski îi cere lui TRUMP să nu îi acorde concesii lui Putin /„Rusia nu poate primi recompense”
EXTERNE După două luni în spital, candidatul la președinția Columbiei ÎMPUȘCAT în cap în timpul unui miting la Bogota a murit
15:41
După două luni în spital, candidatul la președinția Columbiei ÎMPUȘCAT în cap în timpul unui miting la Bogota a murit
VIDEO Statele Unite acuză Franța și Marea Britanie că încurajează grupul militant HAMAS /Rubio: „Îngreunează eforturile de obținere a păcii”
15:27
Statele Unite acuză Franța și Marea Britanie că încurajează grupul militant HAMAS /Rubio: „Îngreunează eforturile de obținere a păcii”
EXTERNE Jurnaliști Al Jazeera, uciși de forțele israeliene în Gaza. Israelul susține că unul dintre jurnaliști conducea o celulă HAMAS
15:05
Jurnaliști Al Jazeera, uciși de forțele israeliene în Gaza. Israelul susține că unul dintre jurnaliști conducea o celulă HAMAS
EXTERNE Serghei Șoigu acuză Moldova că vrea să falsifice votul în diaspora. Reacție promptă de la Chișinău: „MANEVRĂ a războiului informațional”
14:48
Serghei Șoigu acuză Moldova că vrea să falsifice votul în diaspora. Reacție promptă de la Chișinău: „MANEVRĂ a războiului informațional”
FOTO-VIDEO PANICĂ în urma cutremurului din Turcia. Mai multe clădiri s-au prăbușit și o persoană a murit/Seismul, resimțit și la Istanbul
14:32
PANICĂ în urma cutremurului din Turcia. Mai multe clădiri s-au prăbușit și o persoană a murit/Seismul, resimțit și la Istanbul
Mediafax
Condițiile puse de Grindeanu ca PSD să rămână la guvernare
Digi24
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Mediafax
Canicula se domolește după 17 august: Vremea în toate regiunile, în următoarele două săptămâni
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Ultima ei apariție a șocat. Acum, vedeta explică de ce fața ei arată așa acum
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Șicanare în trafic la Galați: Om de afaceri cu dosare penale, agresiv cu o persoană care suferă de nanism
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Trupul unei femei a fost găsit sub apă, legat de greutăți din beton, în Thailanda. Autoritățile investighează crima misterioasă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ești obligat să lași alt șofer să schimbe banda dacă semnalizează? Cine are prioritate și de ce
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
România a pierdut una dintre cele mai mari și iubite actrițe. A plecat spre mai bine, dar ne-a lăsat personaje nemuritoare
Evz.ro
Cele trei lacuri magice care își schimbă culoarea între ele. Ce ascunde fenomenul unic
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Cântecele de împerechere ale focilor-leopard imită cântecele de leagăn
VIDEO Cum se vor împărți banii din Pilonul 2 la intrarea la PENSIE. Exemple de calcul pe baza actualul proiect de lege de plată a pensiilor private
16:34
Cum se vor împărți banii din Pilonul 2 la intrarea la PENSIE. Exemple de calcul pe baza actualul proiect de lege de plată a pensiilor private
VIDEO Titus Corlățean: „PSD a fost transformat într-un sac de BOX din partea unor parteneri ai Coaliției”/ Motivul din spatele candidaturii la șefia PSD
16:17
Titus Corlățean: „PSD a fost transformat într-un sac de BOX din partea unor parteneri ai Coaliției”/ Motivul din spatele candidaturii la șefia PSD
ACTUALITATE Orașul în care 150 de localnici trăiesc în beznă, deși în apropiere se află una dintre cele mai mari centrale solare din țară
16:08
Orașul în care 150 de localnici trăiesc în beznă, deși în apropiere se află una dintre cele mai mari centrale solare din țară
ACTUALITATE Bucureștiul, în plin șantier termic: Două spitale și sute de blocuri rămân fără apă CALDĂ
15:57
Bucureștiul, în plin șantier termic: Două spitale și sute de blocuri rămân fără apă CALDĂ
ACTUALITATE Intervenție contracronometru pe munte, pentru recuperarea unui turist de 73 de ani, diabetic. Salvamontiștii au solicitat aeronava SMURD
15:56
Intervenție contracronometru pe munte, pentru recuperarea unui turist de 73 de ani, diabetic. Salvamontiștii au solicitat aeronava SMURD
SURSE Trecerea în opoziție rămâne o opțiune pentru PSD: „Ultima, dar rămâne o opțiune”
15:35
Trecerea în opoziție rămâne o opțiune pentru PSD: „Ultima, dar rămâne o opțiune”