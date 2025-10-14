„Dulcele” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun. „Asta e marketing”.

„Dulcele” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun

Dr. Gheorghe Cerin, medic primar în Cardiologie, a dezvăluit ce alimente ar trebui evitate la micul-dejun, pentru a rămâne sănătoși.

Este vorba de cerealele noastre cele „de toate zilele”, date copiilor din obișnuință, chiar la micul-dejun.

De ce ar trebui să ne ferim de cereale? Potrivit cardiologului, micul-dejun trebuie să conțină alimente consistente, dar sănătoase.

Specialistul spune că mâncăm cereale, integrale, dar care au mult amidon. Adică au zahăr foarte mult: la 100 grame de cereale avem cam 60 grame de zahăr.

„Asta e marketing, le-am mâncat, m-am dus la serviciu. Nu ne gândim”, spune dr. Gheorghe Cerin, potrivit b1tv.ro.

Deci eu trebuie să mănânc alimente consistente, dar să fie complexe. Să aibă tot ce trebuie. Să aibă vitamine, să aibă proteine, să aibă acizi grași esențiali. Păi, care ar fi variantele? Peștele, dar nu are săruri minerale”, a explicat Gheorghe Cerin, în podcastul „Fain și simplu”, moderat de Mihai Morar.

Consumăm sau nu lactate cu conținut redus de grăsime?

Gheorghe Cerin recomandă evitarea produselor lactate cu un conținut slab de grăsimi.

Acesta spune că nu ar trebui alese în defavoarea celor grase, doar pentru numărul de calorii.

„Păi, dar de ce să mă feresc de grăsime? Ne-ntoarcem de unde am plecat. Care-i problema că are brânza grăsime? Dacă doar 30% din aia se va sfârși în grăsimea mea. De ce? Este problema iaurtului 0.0% grăsime. De ce să mănânc iaurt 0.0% grăsime când există iaurt cu 5%, chiar și cu 9-10% cremă de iaurt grecesc? Nu? De ce? Că are calorii? […]

Capacitatea noastră de a metaboliza, de a procesa alimentele grase vegetale sau animale, este limitată de o cascadă de evenimente, de la cantitatea de bilă pe care ficatul poate să o producă și așa. Linia asta tehnologică este limitată.

Și când eu am saturat această linie tehnologică, mașina umană are un semnal. Pe care și dumneavoastră îl știți, îl știu și eu. Se numește greață. Să vreau să mănânc, nu mai pot. Și dacă vine unul și îmi pune pistolul și eu mănânc în continuare, mașina umană are al doilea semnal de la bunul Dumnezeu. Vărsătura”, a mai explicat medicul cardiolog.

Sursa Foto: Captură Video – Fain & Simplu cu Mihai Morar / YouTube

