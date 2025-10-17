Prima pagină » Știri » ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Nebulozitatea va cuprinde toată țara și va ploua pe arii relativ extinse”

Cristian Lisandru
17 oct. 2025, 09:30, Știri
La prima oră a dimineții, meteorologii au emis mai multe coduri galbene de ceață, valabile până la 10:00, pentru localități din județele Brașov, Suceava, Giurgiu, Bacău și Harghita. Este vizibilitate redusă sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Cum va fi vremea astăzi și ce ne așteaptă în weekend? În exclusivitate pentru Gândul, Raul Ilea – meteorologul de serviciu ANM – a transmis, la ora 09:00, toate informațiile.

Pe parcursul zilei de astăzi, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi ce se vor extinde, treptat, în Oltenia și sudul Banatului, iar mai ales spre seară și în vestul Munteniei.

  • Noaptea, nebulozitatea va cuprinde toată țara și va ploua pe arii relativ extinse în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, local în sudul Moldovei și Transilvania, izolat în Crișana.
  • În zona montană înaltă vor fi precipitații mixte, lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 21 de grade, minime între 3 și 11 grade.

Weekendul va aduce înnorări și ploi slabe în centru, est și sud-est, pe arii restrânse în restul regiunilor. La peste 1.500 de metri va fi lapoviță și ninsoare. Vor fi intensificări ale vântului doar în zona montană înaltă, în noaptea de sâmbătă și în restul țării.

Maximele vor fi între 10 și 18 grade, iar minimele între 2 și 10 grade”, a transmis Raul Ilea, meteorolog de serviciu ANM, pentru Gândul.

Sulina, cea mai ridicată temperatură la ora 07:00

În această dimineață, la ora 07:00, la Sulina s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură, 14 grade Celsius, iar la polul opus s-a situat Miercurea Ciuc, acolo unde termometrele au arătat minus 5 grade și a fost ceață.

  • La București, la aceeași oră, erau 6 grade, la Călărași 7 grade, aceeași temperatură fiind înregistrată și la Timișoara.

  • Au fost 0 grade la Sibiu, la ora 07:00, 9 grade la Craiova și 10 grade la Drobeta-Turnu Severin.

Ceața și-a făcut simțită prezența și la Reșița, Ploiești, Pitești, Iași și Vaslui. Precipitațiile au lipsit în toate zonele țării. În partea de nord-vest a României, cerul a fost senin – 1 grad la Baia Mare, 4 grade la Oradea, 5 grade la Arad și 7 grade la Timișoara.

La munte, în zonele înalte, stratul de zăpadă măsura joi seara peste o jumătate de metru la Vârful Omu, urmat de Bâlea Lac – 32 de centimetri.

Condiţiile meteo nefavorabile au mai închis o porţiune din DN67 C Transalpina. Este vorba de sectorul cuprins între Obârşia Lotrului şi Curpăt, care se adaugă drumului dintre Obârşia Lotrului şi Rânca, închis de peste două săptămâni, potrivit corespondentei RRA în zonă. Circulaţia este oprită şi pe Transfăgărăşan, între Piscul Negru şi Bâlea Cascadă.

