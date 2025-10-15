Prima pagină » Actualitate » Piedone, trimis în judecată de DNA, sub control judiciar. Care sunt acuzațiile aduse de procurori

Cristian Lisandru
15 oct. 2025, 16:04, Actualitate
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Cristian Popescu Piedone, „la data faptei președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pentru săvârșirea infracțiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”.

În rechizitoriul procurorilor, potrivit comunicatului transmis de DNA, se arată că, în cauză, există probe care ar demonstra săvârșirea, de către Cristian Popescu Piedone, a infracțiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității.

„În data de 07 martie 2025, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, în calitate de președinte al A.N.P.C., ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia, faptul că funcționari din cadrul A.N.P.C. urmează să efectueze, în aceeași zi, un control tematic la hotelul respectiv, precum și obiectivele controlului, în scopul obținerii unor foloase necuvenite de către operatorul economic, constând în evitarea sancționării pentru nereguli în domeniul protecției drepturilor consumatorilor”, se precizează în rechizitoriul procurorilor DNA.

În urma controlului, unitatea de cazare nu a fost sancționată de către reprezentanții ANPC”

„În concret”, mai transmite DNA, „inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone i-ar fi dat indicații reprezentantului hotelului cu privire la modul de pregătire a spațiilor din unitatea hotelieră care urmau să fie prezentate funcționarilor A.N.P.C. pentru verificare, pentru a asigura conformitatea”.

„Ulterior acestei informări, în vederea preîntâmpinării aplicării unor sancțiuni și dispunerii unor măsuri corective de către funcționarii publici din cadrul A.N.P.C., reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare pentru a nu se constata în urma controlului ce urma a fi efectuat, încălcări ale legislației specifice protecției consumatorilor.

În urma controlului, unitatea de cazare nu a fost sancționată de către reprezentanții A.N.P.C.”, s-a mai precizat în comunicatul DNA.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov, cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

