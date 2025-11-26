Prima pagină » Actualitate » Euroins încearcă să reintre pe piața RCA prin trei firme-clonă. Toate sunt vizate de perchezițiile Parchetului General

Euroins încearcă să reintre pe piața RCA prin trei firme-clonă. Toate sunt vizate de perchezițiile Parchetului General

Bianca Dogaru
26 nov. 2025, 08:52, Actualitate
Euroins încearcă să reintre pe piața RCA prin trei firme-clonă. Toate sunt vizate de perchezițiile Parchetului General

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au declanșat miercuri dimineață o acțiune amplă în dosarul falimentării Euroins, una dintre cele mai mari companii de asigurări din România.

UPDATE: Euroins încearcă să revină pe piața RCA din România prin trei firme-clonă. Toate cele trei entități (Pheonix MGA Services, BSS Insurance și Afes International) sunt vizate de perchezițiile efectuate miercuri dimineață de Parchetul General.

„Cele 3 firme-clonă au preluat personalul Euroins și sunt în plin proces de reautorizare pentru a reintra pe piața RCA din România. Deocamdată au început să emită polițe de asigurări generale. Schema e aceeași: vin cu prețurile cele mai mici, adună rapid un portofoliu mare de clienți, iar când încep daunele și trebuie să plătească, decapitalizează societatea și o bagă în faliment,” au transmis surse oficiale pentru G4Media

Sursa foto: Mediafax

Știrea inițială:

Anchetatorii efectuează 12 percheziții domiciliare în București și două în Târgul Mureș într-un dosar penal care vizează infracțiuni grave: delapidare cu consecințe deosebit de grave, gestiune frauduloasă, spălare de bani și prezentarea cu rea-credință de date false despre situația economică a societății.

Potrivit procurorilor, acțiunea are ca țintă 10 persoane fizice care au făcut parte din conducerea superioară sau executivă a Euroins. Descinderile includ și sedii ale unor firme controlate în prezent de patronatul bulgar al companiei. Factorii decidenți, alături de persoane din conducerea din România și entități afiliate, sunt acuzați că au „creat, conceput, aplicat și coordonat diverse mecanisme de fraudare a resurselor financiare ale companiei”.

Cercetările penale se concentrează pe activitatea desfășurată în intervalul 2017-2023. Scopul final al acestui demers ar fi fost „decapitalizarea societății prin reducerea drastică a disponibilităților bănești și patrimoniului aflat la dispoziția sa.”

Procurorii afirmă că prejudiciul se ridică la aproximativ 4.690.000 de euro și 1.623.041.926 de lei.

Contractele respective „ar fi urmărit împotriva interesului societății și înlăturarea în caz de litigii a aplicabilității normelor române de drept procesual-material civil și implicit a protecției jurisdicției naționale”, iar în paralel ar fi vizat „transferul de active / nerecuperarea unor importante sume de bani / obligațiuni care reprezentau capitalul de lucru al societății.”

Mai mult, „prin această modalitate ar fi fost prejudiciat masiv Fondul de Garantare a Asiguraților și a dus la afectarea gravă a stabilității pieței în domeniul asigurărilor R.C.A.”

La acțiune participă:
  • polițiști ai Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R.
  • specialiști ai Institutului Național de Criminalistică – I.G.P.R.
  • luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale – I.G.P.R.
  • polițiști ai  Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureș

Surse foto: Mediafax

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE O călugăriță româncă a dirijat traficul chiar în inima Romei. Șoferii au fost recunoscători: „Mulțumim, Doamne”
13:09
O călugăriță româncă a dirijat traficul chiar în inima Romei. Șoferii au fost recunoscători: „Mulțumim, Doamne”
ȘTIINȚĂ Ce arată un studiu genetic despre impulsivitate. Ce descoperire adânc înrădăcinată în ADN au făcut cercetătorii
12:55
Ce arată un studiu genetic despre impulsivitate. Ce descoperire adânc înrădăcinată în ADN au făcut cercetătorii
JUSTIȚIE Marius Isăilă s-a prezentat pentru controlul judiciar. Fostul parlamentar PSD promite că va face curând dezvăluiri complete în dosarul Mită la MApN
12:49
Marius Isăilă s-a prezentat pentru controlul judiciar. Fostul parlamentar PSD promite că va face curând dezvăluiri complete în dosarul Mită la MApN
EVENIMENT „Bon voyage”, Huan Huan și Yuan Zi. Doi panda gigantici se întorc în China după 13 ani de exil în Franța
12:49
„Bon voyage”, Huan Huan și Yuan Zi. Doi panda gigantici se întorc în China după 13 ani de exil în Franța
INVESTIȚIE S-a lansat licitația pentru modernizarea Pistei 1 de decolare/aterizare a Aeroportului „Henri Coandă”. Contractul are o valoare de peste 100 mil. euro
12:16
S-a lansat licitația pentru modernizarea Pistei 1 de decolare/aterizare a Aeroportului „Henri Coandă”. Contractul are o valoare de peste 100 mil. euro
Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Digi24
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Ce se întâmplă doctore
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
O intervenție simplă ar putea îmbunătăți controlarea glicemiei