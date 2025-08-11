Prima pagină » Actualitate » Motivul CUTREMURĂTOR pentru care Nina Iliescu refuză să meargă la spital, deși are o stare de sănătate precară

Motivul CUTREMURĂTOR pentru care Nina Iliescu refuză să meargă la spital, deși are o stare de sănătate precară

11 aug. 2025, 07:00
Motivul CUTREMURĂTOR pentru care Nina Iliescu refuză să meargă la spital, deși are o stare de sănătate precară
Nina Iliescu nu ar avea o stare de sănătate foarte bună însă refuză să meargă la spital, dintr-un motiv uluitor, au dezvăluit, pentru Gândul, surse apropiate familiei Iliescu. Văduva lui Ion Iliescu știe că soțul ei a suferit în spital – unde s-ar fi chinuit foarte mult – și nu dorește să treacă și ea prin astfel de traume.

Înainte să moară, fostul președinte al României, Ion Iliescu, a stat internat două luni în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Dr. „Agrippa Ionescu” din București (Spitalul SRI).

Fostul șef de stat suferea de cancer la plămâni, dar, în momentul internării, potrivit comunicărilor făcute de unitatea medicală, era stabil.

„În legătură cu starea de sănătate a domnului Ion Iliescu, internat în cadrul Spitalului Clinic de Urgență «Prof. Dr. Agrippa Ionescu», precizăm următoarele: Pacientul este conștient, stabil cardiovascular, în continuare cu necesar de asistare minimă respiratorie și necesar de oxigen”, transmiteau reprezentanții spitalului, în 23 iunie.

Nina Iliescu, afectată de traumele fostului președinte

Ulterior, starea de sănătate a fostului președinte s-a agravat progresiv, iar viața acestuia a depins de aparate. Practic, mai bine de o lună, Ion Iliescu s-a chinuit extrem de mult, au precizat surse medicale pentru Gândul.

În tot acest timp, cât Ion Iliescu a agonizat pe patul de la ATI, fosta Primă Doamnă a suferit în tăcere, fiind neputincioasă în astfel de situații. Potrivit surselor Gândul, Nina Iliescu a fost și este extrem de afectată din cauza traumelor pe care cel care i-a fost alături aproape 8 decenii le-a suferit în spital.

Surse apropiate familiei Iliescu au precizat pentru Gândul că Nina Iliescu nu are deloc o stare de sănătate foarte bună. Cu toate acestea, ea refuză să se interneze, pentru că nu vrea să treacă prin chinurile pe care le-a trăit soțul ei.

Medic ATI: Ion Iliescu a murit lent, nimeni nu merită să moară așa

De altfel, despre chinul trăit de Ion Iliescu pe patul de spital a vorbit și un cunoscut medic de ATI, în prezent consilier onorific al ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Iată ce spunea zilele trecute medicul Iuliu Torje:

„România, la 35 de ani de la primele alegeri libere, nu are o lege pentru îngrijirea paliativă. Nu are o cultură medicală sau socială a limitării terapiilor invazive inutile. Nu are instrumente legale care să sprijine decizia de a lăsa un om să plece, liniștit, atunci când lupta s-a încheiat.

A murit lent, într-un fel pe care nu-l doresc nimănui: traheostomizat, cu cancer, cu comorbidități multiple, ținut artificial în viață timp de săptămâni, într-o terapie intensivă, care, în cazul său, n-a făcut decât să prelungească agonia (…) Nimeni nu merită un asemenea sfârșit. Nimeni nu ar trebui să fie transformat într-un trup inert, legat de aparate, cu o traheostomă tăcută în gât, într-o cameră în care nu mai există speranță, doar tăcerea dintre monitoare”, este mesajul medicului Iuliu Torje.

Nina Iliescu, mesaj emoționant în ziua înmormântării fostul președinte

Nina Iliescu, 95 de ani, nu a participat la funeraliile soțului ei însă a transmis joi un mesaj chiar pe blogul lui Ion Iliescu.

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate”, a scris fosta Primă Doamnă.

Ion Iliescu a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul Clinic de Urgență „Agrippa Ionescu”, unde era internat din 9 iunie. Fostul președinte avea o formă de cancer pulmonar și a fost supus de două ori unor intervenții chirurgicale după internarea sa la Spitalul SRI.

Născut la 3 martie 1930, fostul șef al statului, a avut ieșiri publice foarte rare în ultimii ani, el rezumându-se la mesaje publicate pe blogul său, comemorative sau de felicitare a unor personalități sau instituții.

