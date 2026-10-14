Explozii puternice în Rusia. Incendiu lângă o mare uzină metalurgică, provocat de un atac masiv cu drone

Un incendiu uriaș a izbucnit lângă o mare uzină metalurgică din Rusia, după un atac cu drone lansat de Ucrina. Autoritățile regionale au anunțat moartea unei persoane și avarierea mai multor clădiri.

În zonă au fost raportate întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Explozie urmată de incendiu

Incendiul a izbucnit în orașul industrial Balakovo, din regiunea Saratov, după un atac cu drone ucrainene, potrivit canalelor de monitorizare de pe Telegram. Imaginile publicate de canalul Exilenova+ surprind o explozie urmată de un incendiu în apropierea unei mari uzine metalurgice. Potrivit aceleiași surse, atacul ar fi provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică în regiune.

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Orașul Balakovo, situat pe malul estic al fluviului Volga, găzduiește o importantă uzină siderurgică, a cărei capacitate de producție declarată depășește un milion de tone anual, potrivit site-ului oficial.

Deocamdată, nu este clar dacă instalația industrială a suferit pagube în urma atacului. Totuși, guvernatorul regiunii Saratov a declarat, într-un mesaj publicat pe Telegram, că atacul cu drone a avariat mai multe clădiri și a provocat moartea unei persoane.

Într-o altă regiune a Rusiei, un incendiu izbucnit la un terminal de încărcare a produselor petroliere din Rostov-pe-Don continua pentru a patra zi consecutiv, după atacurile din 10 octombrie. Terminalul, situat în districtul industrial Jeleznodorojnîi, este utilizat pentru exportul produselor petroliere, inclusiv al celor provenite de la rafinăria Novoshahtinsk.

Imaginile publicate pe Internet arată flăcări și un nor dens de fum. Până pe 13 octombrie, cel puțin opt dintre cele 12 rezervoare ale terminalului Novoshahtinsk ar fi fost scoase din funcțiune, potrivit unei analize OSINT.

Instalația poate primi și încărca anual aproximativ 2,5-3,5 milioane de tone de produse petroliere.

Armistițiul anunțat de Trump, ignorat complet

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic și a cerut Ucrainei să înceteze atacurile asupra instalațiilor petroliere din Rusia. Trump a susținut că aceste atacuri au contribuit la creșterea prețurilor petrolului, scumpiri atribuite în mare măsură războiului purtat de Statele Unite împotriva Iranului.

Volodimir Zelenski a transmis că este dispus să accepte un astfel armistițiu, cu condiția ca Rusia să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Între timp, ținând cont de loviturile date de ambele părți, devine tot mai clar că nici Rusia, nici Ucraina nu vor să oprească atacurile.