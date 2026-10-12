Război în Ucraina, ziua 1.691. Zelenski acuză Rusia că a atacat instalații energetice după anunțul lui Trump privind armistițiul

Războiul din Ucraina a intrat luni, 12 octombrie 2026, în a 1691-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rusia a atacat instalații energetice din Ucraina după anunțul surpriză al președintelui SUA, Donald Trump, privind un armistițiu energetic, despre care a spus că ar fi fost încheiat între Kiev și Moscova.

Zelenski: „Rușii au lovit o centrală electrică din Kiev”

Informația a fost publicată duminică de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

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„Rușii au lovit o centrală electrică din Kiev și, ulterior, au avut loc atacuri asupra instalațiilor energetice din regiunea Harkov. Și toate acestea s-au întâmplat după ce președintele SUA a făcut declarația sa despre un armistițiu energetic”, a scris Zelenski într-o postare pe Facebook.

Anterior, el a purtat o discuție la telefon cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Donald Trump a declarat duminica aceasta că Rusia și Ucraina au convenit să înceteze atacurile împotriva infrastructurii energetice a celeilalte părți. „Cu efect imediat, există un ARMISTIȚIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au căzut de acord. Nu-l încălcați! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris el pe rețeaua Truth Social, fără a oferi detalii suplimentare.