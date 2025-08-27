Extinderea Magistralei 4 de metrou, între Gara de Nord și Gara Progresul, supervizată de TECNIC: „Pas esențial către un București mai bine conectat”

Serviciile de supervizare în cadrul contractului atribuit pentru extinderea rețelei de metrou – Magistrala 4, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul vor fi derulate de TECNIC Consulting Engineering România SRL, în calitate de lider al asocierii, împreună cu asociatul TÜMAŞ TÜRK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş.

Contractul are o valoare de peste 215 milioane lei (TVA inclus) și o durată estimată de peste 10 ani și este finanțat prin Programul Operațional Transport 2021–2027.

Proiectul reprezintă un obiectiv strategic de utilitate publică si este realizat prin socierea autoritatilor contractante dintre Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Metrorex, Consiliul Județean Ilfov, Primăria Sectorului 4 si Primăria Sectorului 5.

Această colaborare are ca scop realizarea extinderii Magistralei 4, una dintre cele mai importante inițiative de mobilitate urbană din București, structurată pe două tronsoane: Lot 1: Gara de Nord – Eroii Revoluției 2 si Lot 2: Eroii Revoluției 2 – Gara Progresul.

„Nu este doar o investiție în infrastructură, ci și într-un viitor mai sustenabil pentru oraș”

Asocierea TECNIC–TÜMAŞ va superviza întregul proces de proiectare și execuție.

Vor fi asigurate respectarea standardelor tehnice, calitatea lucrărilor și respectarea graficului de implementare.

„Suntem onorați să contribuim la un proiect de o asemenea anvergură și impact. Extinderea Magistralei 4 nu este doar o investiție în infrastructură, ci și într-un viitor mai sustenabil pentru oraș. Este un pas esențial către un București mai bine conectat, mai eficient și mai prietenos cu locuitorii săi”, a declarat Nadia Popescu, Director General TECNIC.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Liderii europeni merg la Chișinău „pentru a sprijini securitatea și SUVERANITATEA Moldovei”

Preşedintele Sindicatului „Şcoala Prahovei” anunță BOICOTAREA începerii noului an școlar: „Nu vom asista la declaraţii sforăitoare ale politicienilor”

MINISTRUL Transporturilor anunță începerea studiului de fezabilitate pentru drumul de mare viteză care leagă București de Bulgaria

Efectele inflației. Românii sunt mult mai cumpătați la cumpărături. La ce produse renunță

Scandalos. SECRETARA primarului de la Iași câștigă mai mult decât edilul. 120 de euro primea doar ca să participe la fiecare ședință