Adina Halas spune secretul siluetei sale. La ce alimente a renunțat

Adina Halas a dat detalii despre cum reușește să își păstreze silueta. Vedeta a explicat că mereu a ținut dietă și a scos unele produse din alimentația sa.

Adina Halas, în vârstă de 45 de ani, are mare grijă de silueta sa.

Aceasta a mărturisit că ține regim încă de când a trecut de vârsta de 30 de ani, după ce a luat foarte multe kilograme, 32, în sarcină.

Adina Halas spune secretul siluetei sale. ”Disciplina și constanța”

”Dieta e o constantă în viața mea. Am început practic să țin dietă după vârsta de 30 de ani, după ce m-am îngrășat în sarcină. Am luat atunci 32 de kilograme. De atunci, am mai slăbit, m-am mai îngrășat. Acum, însă, reușesc să mă mențin. Am avut anul trecut o perioadă de trei luni și jumătate în care am slăbit exact cât trebuia, cu ajutorul lui Carmen Barcan. Am dat atunci jos 20 de kilograme”, a explicat Adina Halas.

Vedeta a spus și la ce alimente a renunțat:

”Secretul în cazul meu ar fi disciplina și constanța. Cred mult în lucrurile simple, făcute constant. În prezent, sunt la greutatea mea ideală și o mențin de un an și ceva. Nu mănânc deloc dulciuri, zaharuri simple, pe astea le-am scos de tot din alimentație. Nu mă ating de gluten, de zahăr, lactate nu consum decât fermentate, pun accentul pe kefir.

Nu beau lapte, extrem de rar se întâmplă. Am grijă să am multe fibre, am grijă la hidratare și nu dorm sub șapte ore pe noapte. Dimineața mă trezesc, plimb cățelul, îmi fac pașii. Cam 10 000 de pași fac pe zi”.

Adina Halas e căsătorită și are un copil

Adina Halas este cunoscută publicului telespectator din România de pe vremea când era asistenta lui Mircea Badea la un show de noapte, alături de Carmen Brumă. Era o prezență super sexy. Astăzi, fosta asistentă de televiziune este trecută de 40 de ani și este o apariție la fel de senzuală.

În plan personal, Adina Halas este căsătorită cu Lucian Hugeanu și are un băiat, Serghei. Vedeta și partenerul ei de viață sunt împreună de 15 ani. De mulți ani, la doi ani după ce a devenit mamă, Adina Halas a fost diagnosticată cu o boală autoimună – tiroidită Hashimoto.