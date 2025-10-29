FOTO. Câți BANI a dat Rocsana Marcu pentru un câine. ”M-a întrebat cineva cât a fost și i-am zis: avansul de la o garsonieră”

Fosta vedetă de televiziune Rocsana Marcu și-a cumpărat un animal de companie foarte scump. Este vorba despre un câine din rasa Fluffy Frenchie.

Rocsana Marcu este cunoscută publicului din România din postura de cântăreață, actriță, dar și prezentatoare de televiziune. Vedeta este mama a două fetițe: Mayra și Indira.

De ceva vreme, Rocsana Marcu a plecat din țară și activează în domeniul imobiliar, în Dubai.

Blonda și-a cumpărat recent un câine din rasa Fluffy Frenchie, pe care l-a comandat din America și care a costat-o o avere.

Câți bani a dat Rocsana Marcu pentru un câine. ”A fost o grămadă de bani, a ajuns la 20.000 de euro”

”E crimă acest maimuțoi. Este un cățel rar, unic. L-am așteptat mult și am trecut și prin multe aventuri să mi-l aducă. A fost o grămadă de bani, a ajuns la 20.000 de euro. M-a întrebat cineva cât a fost și i-am zis: “avansul de la o garsonieră!””, a spus Rocsana Marcu pentru click.ro.

”Este o rasă rară, se numește Fluffy Frenchie, de fapt sunt Frenchie dar culoarea asta e foarte greu de găsit, cu astfel de ochi. Am fost cu el aici în Dubai, la noi în cartier sunt toate vilele decorate de Halloween. I-au luat fetele costum de Halloween, cu cuțit în mână, îi place să se îmbrace în costume, a speriat tot cartierul. E îmbrăcat toată ziua în costume. Îl cheamă Bruleé, zici că e om, se uită la tine de zici că vorbește cu tine! Suntem leșinate după el. Din America l-am luat, e bebe, are 7 luni, suntem topite, și eu și fetele. Este senzațional”, a mai spus blonda.