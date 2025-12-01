FOTO. Cine are grijă de pisicile lui Mihai Trăistariu când el este plecat. ”Ca să fiu LINIȘTIT, cer și câte o poză”

Mihai Trăistariu, în vârstă de 48 de ani, a spus cine are grijă de pisicile sale atunci când este plecat la spectacole sau alte evenimente.



Mihai Trăistariu este foarte mare iubitor de animale. La locuința sa din Constanța, artistul are cinci pisici.

Cântărețul a explicat, pentru click.ro, cine are grijă de pisicuțe atunci când nu este acasă – le lasă în grija unor vecini, dar le plătește acest serviciu.

Cine are grijă de pisicile lui Mihai Trăistariu când el este plecat. ”Le și plătesc cu 50 sau cu 100 de lei, bani de benzină, ca să vină să vadă dacă este totul în regulă”

”Acasă, la Constanța, mai am 5 pisicuțe, pe Pufi, Pufuleț, Panda, Rina și Prichi. Aveam 8 pisicuțe, dar trei au murit de bătrânețe. Pe toate le-am salvat de pe stradă. Eu le cocoloșesc, le ofer cea mai bună mâncare, le mângâi, e greu cu ele, când nu sunt acasă”, a declarat Mihai Trăistariu.



”Am vreo 2-3 familii, care se ocupă de ele, când sunt plecat prin țară, la spectacole, câteva zile. Le și plătesc cu 50 sau cu 100 de lei, bani de benzină, ca să vină să vadă dacă este totul în regulă. Le-am dat și cheia casei, verifică dacă pisicile au apă, mâncare, deși eu le las permanent boabe la discreție. Ca să fiu liniștit, cer și câte o poză cu pisicile mele, în fiecare zi, ca să mă conving că sunt bine”, a mai spus acesta.

Din ce face bani Mihai Trăistariu

Cântărețul face bani din spectacolele pe care le susține și de la evenimentele la care participă. De asemenea, are și afaceri în turism. Mihai Trăistariu deține mai multe apartamente pe litoralul românesc, în Mamaia Nord, pe care vara le închiriază turiștilor.

În plus, artistul a câștigat și din reclamele pe care le-a făcut de-a lungul anilor. Acum, acesta vrea să vândă și tablouri, dat fiind că este talentat și la pictat.