Prima pagină » Actualitate » FOTO. Cum se menține în formă Mihela Tatu. ”Am mereu grijă să mă ridic de la MASĂ fără să mă satur”

FOTO. Cum se menține în formă Mihela Tatu. ”Am mereu grijă să mă ridic de la MASĂ fără să mă satur”

27 nov. 2025, 12:30, Actualitate
FOTO. Cum se menține în formă Mihela Tatu. ”Am mereu grijă să mă ridic de la MASĂ fără să mă satur”
Galerie Foto 12
Cum se menține în formă Mihela Tatu

Mihaela Tatu, în vârstă de 62 de ani, a explicat ce anume face pentru a se menține în formă și pentru a se simți cât mai bine.

Mihaela Tatu a dat detalii despre cum reușește să se mențină în formă.

Vedeta TV a explicat, pentru revista Viva, că este foarte atentă în ceea ce privește alimentația.

Cum se menține în formă Mihela Tatu. ”Nu merg să fac cumpărături atunci când mi-e foame, sub nicio formă”

”În momentul ȋn care am revenit pe sticlă, mi-am propus să urmez niște tratamente cosmetice, dar n-am putut să mă ţin de ele. Așadar, să vă dezamăgesc, n-am niciun secret, dieta o țin pentru că trebuie să mă mențin, oricum m-am îngrășat un pic în perioada pandemiei și foarte greu dau jos, mai ales că trebuie să ȋmi menţin genunchii sănătoși”, a declarat Mihaela Tatu.

”Este important micul dejun, pe care eu ȋl iau undeva la ora 12, iar ultima masă o iau pe la ora 21.00, pentru că dorm târziu. Mănânc multe salate proaspete, și puţină carne, ȋnsă am mereu grijă să mă ridic de la masă fără să mă satur. Nu merg să fac cumpărături atunci când mi-e foame, sub nicio formă”, a adăugat vedeta.

”Îmi fac analizele odată pe an, iar tiroida o țin sub supraveghere cam de două ori pe an pentru că e năzdrăvană, e foarte jucăușă și nu știe dacă e hiper sau hipo, se duce când într-o parte când în cealaltă constant, trebuind să-mi ajustez procentul de medicaţie. În ultimii 11 ani, sfârșitul lui februarie- începutul lui martie este rezervat analizelor medicale”, a încheiat aceasta.

Mihaela Tatu  are o fiică

Mihaela Tatu a fost în atenția publicului cu emisiunea ”De 3 X femeie”, pe care a prezentat-o timp de foarte mulți ani la Acasă TV. În anul 2008 a renunțat la emisiune, după ce a moderat-o timp de 10 ani. Ulterior, vedeta a moderat și alte emisiuni, după care a renunțat la TV. Anul acesta a revenit la postul de televiziune Antena 1, unde a prezentat emisiunea ”În direct cu România”, însă a fost înlocuită după doar o lună de Mirela Vaida.

De asemenea, Mihaela Tatu a pus bazele unui nou proiect. Ea citeşte poveşti pentru copii și dă glas personajelor de desene animate. În plus, de ceva timp, activează ca trainer pentru vorbitul în public.

În plan personal, Mihaela Tatu a fost căsătorită, însă a ajuns la separare după 16 ani de căsnicie. Din acest mariaj a rezultat o fată, Ioana. Aceasta locuiește în Germania, la Berlin.

Recomandarea video

Mediafax
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
Digi24
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe chiar mâine”
Cancan.ro
Cine e cântăreața de muzică populară care s-a răsturnat cu mașina în Târgu-Jiu, după ce a lovit un cap de pod. Unde se ducea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Cum arată din dronă lotul autostrăzii A7 care se deschide azi complet traficului
Mediafax
Cutremur în Vrancea: seism cu magnitudinea 3.0
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Ce este Lüften, tradiția germană confirmată științific pe care mulți alți oameni o practică?
EXCLUSIV Mirajul cifrelor. Cum de a scăzut deficitul bugetar, așa cum se laudă ministrul Alexandru Nazare, dar economia abia se târăște și încasările de la buget gâfâie? Cheia e la creșterea PIB și la inflație. Ar fi de bine, dacă nu ar fi de rău
14:39
Mirajul cifrelor. Cum de a scăzut deficitul bugetar, așa cum se laudă ministrul Alexandru Nazare, dar economia abia se târăște și încasările de la buget gâfâie? Cheia e la creșterea PIB și la inflație. Ar fi de bine, dacă nu ar fi de rău
EXTERNE Fosta noră a lui Trump îi supără pe greci. Ambasadoarea SUA la Atena a purtat o ținută strâmtă și transparentă la un eveniment formal
14:33
Fosta noră a lui Trump îi supără pe greci. Ambasadoarea SUA la Atena a purtat o ținută strâmtă și transparentă la un eveniment formal
VIDEO EXCLUSIV Radu Dinescu, UNTRR: „Avem nevoie de autostrăzi, dar și de parcări pentru camioane”
14:05
Radu Dinescu, UNTRR: „Avem nevoie de autostrăzi, dar și de parcări pentru camioane”
DEZVĂLUIRI Chinezii nu se lasă: au creat un nou virus mai periculos decât cel din pandemie. SADS-CoV se poate răspândi de 10.000 de ori mai rapid
13:56
Chinezii nu se lasă: au creat un nou virus mai periculos decât cel din pandemie. SADS-CoV se poate răspândi de 10.000 de ori mai rapid
HOROSCOP Zodia binecuvântată în ultima săptămână din noiembrie, potrivit astrologului Cristina Demetrescu. Universul îi va oferi șansa potrivită
13:56
Zodia binecuvântată în ultima săptămână din noiembrie, potrivit astrologului Cristina Demetrescu. Universul îi va oferi șansa potrivită
ECONOMIE Super agenția de stat AMEPIP, care controlează toate companiile de stat, are o nouă conducere
13:50
Super agenția de stat AMEPIP, care controlează toate companiile de stat, are o nouă conducere