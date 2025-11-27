FOTO. Cum se menține în formă Mihela Tatu. ”Am mereu grijă să mă ridic de la MASĂ fără să mă satur”

Mihaela Tatu, în vârstă de 62 de ani, a explicat ce anume face pentru a se menține în formă și pentru a se simți cât mai bine.



Mihaela Tatu a dat detalii despre cum reușește să se mențină în formă.

Vedeta TV a explicat, pentru revista Viva, că este foarte atentă în ceea ce privește alimentația.

Cum se menține în formă Mihela Tatu. ”Nu merg să fac cumpărături atunci când mi-e foame, sub nicio formă”

”În momentul ȋn care am revenit pe sticlă, mi-am propus să urmez niște tratamente cosmetice, dar n-am putut să mă ţin de ele. Așadar, să vă dezamăgesc, n-am niciun secret, dieta o țin pentru că trebuie să mă mențin, oricum m-am îngrășat un pic în perioada pandemiei și foarte greu dau jos, mai ales că trebuie să ȋmi menţin genunchii sănătoși”, a declarat Mihaela Tatu.

”Este important micul dejun, pe care eu ȋl iau undeva la ora 12, iar ultima masă o iau pe la ora 21.00, pentru că dorm târziu. Mănânc multe salate proaspete, și puţină carne, ȋnsă am mereu grijă să mă ridic de la masă fără să mă satur. Nu merg să fac cumpărături atunci când mi-e foame, sub nicio formă”, a adăugat vedeta.

”Îmi fac analizele odată pe an, iar tiroida o țin sub supraveghere cam de două ori pe an pentru că e năzdrăvană, e foarte jucăușă și nu știe dacă e hiper sau hipo, se duce când într-o parte când în cealaltă constant, trebuind să-mi ajustez procentul de medicaţie. În ultimii 11 ani, sfârșitul lui februarie- începutul lui martie este rezervat analizelor medicale”, a încheiat aceasta.

Mihaela Tatu are o fiică

Mihaela Tatu a fost în atenția publicului cu emisiunea ”De 3 X femeie”, pe care a prezentat-o timp de foarte mulți ani la Acasă TV. În anul 2008 a renunțat la emisiune, după ce a moderat-o timp de 10 ani. Ulterior, vedeta a moderat și alte emisiuni, după care a renunțat la TV. Anul acesta a revenit la postul de televiziune Antena 1, unde a prezentat emisiunea ”În direct cu România”, însă a fost înlocuită după doar o lună de Mirela Vaida.

De asemenea, Mihaela Tatu a pus bazele unui nou proiect. Ea citeşte poveşti pentru copii și dă glas personajelor de desene animate. În plus, de ceva timp, activează ca trainer pentru vorbitul în public.

În plan personal, Mihaela Tatu a fost căsătorită, însă a ajuns la separare după 16 ani de căsnicie. Din acest mariaj a rezultat o fată, Ioana. Aceasta locuiește în Germania, la Berlin.