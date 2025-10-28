Prima pagină » Actualitate » FOTO. Ionuț Fulea vrea să intre din nou la REGIM. ”Eu m-aș simți bine undeva la 90 de kilograme”

FOTO. Ionuț Fulea vrea să intre din nou la REGIM. ”Eu m-aș simți bine undeva la 90 de kilograme”

28 oct. 2025, 12:30, Actualitate
FOTO. Ionuț Fulea vrea să intre din nou la REGIM. ”Eu m-aș simți bine undeva la 90 de kilograme”
Galerie Foto 21
Ionuț Fulea vrea să intre din nou la regim

Ionuț Fulea, în vârstă de 54 de ani, vrea să treacă din nou la dietă. ”Eu m-aș simți bine undeva la 90 de kilograme”, a afirmat artistul.

Ionuț Fulea este un cunoscut interpret de folclor din zona Ardealului. Are o familie frumoasă – şi-a cunoscut soţia, Brândușa, în anii de liceu – şi împreună au doi copii: Tudor Ioan și Bianca.

În anul 2016, Ionuț Fulea a trecut printr-o transformare spectaculoasă, slăbind foarte mult. Acum, artistul își dorește să scape de câteva kilograme și să țină iar dietă.

Ionuț Fulea vrea să intre din nou la regim. ”Aștept momentul pentru a mă mobiliza”

”Mi-aș dori ca până vin sărbătorile de iarnă să reușesc să slăbesc. Eu am mai avut un program de slăbit, o dietă, prin 2016 din care am învățat foarte multe. Acum îmi este mai simplu doar că aștept momentul care să declanșeze voința de a începe din nou programul de slăbit”, a declarat Ionuț Fulea.

”Sunt foarte multe evenimente în viața noastră la care trebuie să fii vesel, să te bucuri, iar un om care face o dietă nu e așa confortabil pentru cei din jur. Aștept momentul pentru a mă mobiliza. La sală nu merg, este recomandat mersul pe jos atunci când vrei să slăbești. Eu m-aș simți bine undeva la 90 de kilograme. Ca să mergi la sală trebuie să ai câteva kilograme deja în minus, să te poți mobiliza, dacă ai o greutate mai mare, faci un efort pentru inimă”, a mai spus artistul.

Citește și

CULTURĂ FILIT 2025: cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. „O experiență memorabilă”
12:15
FILIT 2025: cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. „O experiență memorabilă”
ECONOMIE O nouă șansă pentru românii care vor o mașină nouă pe benzină, motorină sau hibrid. Bugetul RABLA 2025 se suplimentează cu 45 de milioane de lei
12:11
O nouă șansă pentru românii care vor o mașină nouă pe benzină, motorină sau hibrid. Bugetul RABLA 2025 se suplimentează cu 45 de milioane de lei
EDUCAȚIE Profesor universitar din IAȘI, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studentele sale. Cazul este analizat de Comisia de Etică
11:59
Profesor universitar din IAȘI, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studentele sale. Cazul este analizat de Comisia de Etică
NEWS ALERT „Era sleită de puteri, dar rămânea în spital”. Mărturiile tulburătoare ale colegilor Ștefaniei Szabo, doctorița de 37 ani găsită MOARTĂ în gardă la Buzău
11:47
„Era sleită de puteri, dar rămânea în spital”. Mărturiile tulburătoare ale colegilor Ștefaniei Szabo, doctorița de 37 ani găsită MOARTĂ în gardă la Buzău
ACTUALITATE Valentin Stan: Americanii anunțau că PUTIN nu ataca intenționat victimele civile. Își lăsa deschisă posibilitatea de a se așeza la masa negocierilor
11:30
Valentin Stan: Americanii anunțau că PUTIN nu ataca intenționat victimele civile. Își lăsa deschisă posibilitatea de a se așeza la masa negocierilor
Mediafax
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică RABLA 2025
Digi24
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37 de ani
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din România
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
Cancan.ro
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Metoda inedită prin care cercetătorii vor să scape de țânțari