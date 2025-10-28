FOTO. Ionuț Fulea vrea să intre din nou la REGIM. ”Eu m-aș simți bine undeva la 90 de kilograme”

Ionuț Fulea, în vârstă de 54 de ani, vrea să treacă din nou la dietă. ”Eu m-aș simți bine undeva la 90 de kilograme”, a afirmat artistul.
Ionuț Fulea este un cunoscut interpret de folclor din zona Ardealului. Are o familie frumoasă – şi-a cunoscut soţia, Brândușa, în anii de liceu – şi împreună au doi copii: Tudor Ioan și Bianca.
În anul 2016, Ionuț Fulea a trecut printr-o transformare spectaculoasă, slăbind foarte mult. Acum, artistul își dorește să scape de câteva kilograme și să țină iar dietă.
”Mi-aș dori ca până vin sărbătorile de iarnă să reușesc să slăbesc. Eu am mai avut un program de slăbit, o dietă, prin 2016 din care am învățat foarte multe. Acum îmi este mai simplu doar că aștept momentul care să declanșeze voința de a începe din nou programul de slăbit”, a declarat Ionuț Fulea.
”Sunt foarte multe evenimente în viața noastră la care trebuie să fii vesel, să te bucuri, iar un om care face o dietă nu e așa confortabil pentru cei din jur. Aștept momentul pentru a mă mobiliza. La sală nu merg, este recomandat mersul pe jos atunci când vrei să slăbești. Eu m-aș simți bine undeva la 90 de kilograme. Ca să mergi la sală trebuie să ai câteva kilograme deja în minus, să te poți mobiliza, dacă ai o greutate mai mare, faci un efort pentru inimă”, a mai spus artistul.