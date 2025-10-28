FOTO. Ionuț Fulea vrea să intre din nou la REGIM. ”Eu m-aș simți bine undeva la 90 de kilograme”

Ionuț Fulea, în vârstă de 54 de ani, vrea să treacă din nou la dietă. ”Eu m-aș simți bine undeva la 90 de kilograme”, a afirmat artistul.

Ionuț Fulea este un cunoscut interpret de folclor din zona Ardealului. Are o familie frumoasă – şi-a cunoscut soţia, Brândușa, în anii de liceu – şi împreună au doi copii: Tudor Ioan și Bianca.

În anul 2016, Ionuț Fulea a trecut printr-o transformare spectaculoasă, slăbind foarte mult. Acum, artistul își dorește să scape de câteva kilograme și să țină iar dietă.

Ionuț Fulea vrea să intre din nou la regim. ”Aștept momentul pentru a mă mobiliza”

”Mi-aș dori ca până vin sărbătorile de iarnă să reușesc să slăbesc. Eu am mai avut un program de slăbit, o dietă, prin 2016 din care am învățat foarte multe. Acum îmi este mai simplu doar că aștept momentul care să declanșeze voința de a începe din nou programul de slăbit”, a declarat Ionuț Fulea.

”Sunt foarte multe evenimente în viața noastră la care trebuie să fii vesel, să te bucuri, iar un om care face o dietă nu e așa confortabil pentru cei din jur. Aștept momentul pentru a mă mobiliza. La sală nu merg, este recomandat mersul pe jos atunci când vrei să slăbești. Eu m-aș simți bine undeva la 90 de kilograme. Ca să mergi la sală trebuie să ai câteva kilograme deja în minus, să te poți mobiliza, dacă ai o greutate mai mare, faci un efort pentru inimă”, a mai spus artistul.