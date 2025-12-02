Transformarea prin care a trecut Nicoleta Luciu. ”Mai am de dat jos încă 3 kilograme și gata”

Nicoleta Luciu, în vârstă de 45 de ani, a slăbit și afișează o siliuetă de vis. . ”Mai am de dat jos încă 3 kilograme și gata”, a afirmat aceasta.



Nicoleta Luciu locuiește la Miercurea Ciuc împreună cu soțul ei, Zsolt Csergo, și cei patru copii ai lor. În trecut, Dinu Maxer a trăit o poveste de dragoste cu Nicoleta Luciu. Cei doi au avut o relație de opt ani. S-au despărțit în anul 2005.

Nicoleta Luciu a apărut rar la TV în ultimii ani, dar recent și-a lansat un podcast – ”Mom”. În luna septembrie a acestui an, Nicoleta Luciu și-a deschis o academie de modelling și actorie la Brașov.

În ultima vreme, Nicoleta Luciu a trecut printr-o transformare de look. A slăbit 14 kilograme și afișează o siluetă fără reproș.

Tranformarea prin care a trecut Nicoleta Luciu. ”Am slăbit 14 kilograme”

”Am slăbit 14 kilograme. Mai am de dat jos încă 3 kilograme și gata”, a declarat Nicoleta Luciu pentru revista Viva.

”Foamea. Am făcut foamea. Iau batoane din când în când și acum fasting. Adică în ultima lună am mâncat o dată la patru-cinci zile. (…) Nu (n.r. nu îi este foame). S-a micșorat stomacul. Practic am făcut un fel de gastric slim. Având în vedere că stomacul nostru este cât pumnul, noi ar trebui să mâncăm jumătate cât intră într-un pumn”, a mai spus vedeta.



”Dacă poftesc la ceva mănânc până mi se face rău și după aceea nu îmi mai trebuie. (…) Nu, nu îmi impun nimic. Știu că la Sf. Gheorghe se fac cei mai buni covrigi existenți în viața asta. Și, o dată la o anumită perioadă, merg și îmi iau 50 de bucăți și până acasă în Miercurea Ciuc mănânc 10 bucăți și sunt fericită. Mă doare stomacul după aceea. Mi-e rău câteva zile, dar mi-am făcut pofta. Eu nu mă apuc să mănânc o bucățică. Ori mănânc, ori nu mănânc”, a încheiat aceasta.