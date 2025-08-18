O vulnerabilitate a tancurilor NATO, descoperită după ce un tanc rusesc de ultimă generație a fost eliminat de o dronă FPV ucraineană

Regimentul 429 de sisteme fără pilot al armatei ucrainene – cunoscut sub numele de „Ahile” – a demonstrat încă o dată că dronele kamikaze FPV low-cost remodelează echilibrul de putere pe câmpul de luptă modern. Într-o operațiune-fulger recentă, operatorii ucraineni au folosit drone FPV pentru a lovi și imobiliza tancul rusesc T-90M „Proryv” („Breakthrough”), în prezent cel mai avansat și scump tanc principal de luptă din arsenalul Federației Ruse.

În ciuda protecției avansate a blindajului și a contramăsurilor cu care este echipat, tancul de 4,5 milioane de dolari s-a dovedit extrem de vulnerabil la roiuri de drone care costă doar o fracțiune din acest preț, notează Army Recognition.

Tancul principal de luptă T -90M a fost introdus oficial în serviciul rusesc în anul 2020 dezvoltării și reprezintă apogeul „r ăzboiului blindat” al Rusiei

Tancul are un blindaj reactiv Relikt îmbun ătățit, un control al focului îmbun ătățit, dar și upgrade-uri ale sistemelor de rezistență, menite să facă față rachetelor ghidate antitanc moderne.

Cu toate acestea, întâlnirea tancului T -90M cu dronele FPV ucrainene evidențiază amenințarea în creștere rapidă reprezentată de sistemele aeriene fără pilot ieftine și ușor de desfășurat, capabile să vizeze puncte slabe, cum ar fi compartimentele motorului, optica și locul de depozitare a muniției.

Operatorii de drone din unitatea ucraineană Ahile au ocolit cu succes protecția tradițională a blindajului, direcționând dronele încărcate cu explozibil direct în zone vulnerabile, forțând evacuarea echipajului și făcând tancul inoperabil.

Acest incident nu semnalează doar un succes tactic pentru Ucraina, ci trage un semnal de alarmă care trimite „unde seismice” îngrijorătoare mult dincolo de conflictul actual.

„Tancurile occidentale nu au fost optimizate pentru a contracara roiurile de drone”

Pentru NATO, evenimentul servește drept o demonstrație live a faptului că până și cele mai avansate tancuri de luptă principale din inventarul occidental, cum ar fi Leopard 2A8 german, M1A2 Abrams SEP v3 american sau viitorul tanc britanic Challenger 3, ar putea fi expuse acelorași vulnerabilități dacă s-ar confrunta cu atacuri masive ale dronelor FPV.

Aceste tancuri occidentale au fost proiectate să supraviețuiască penetrării cinetice și rachetelor ghidate, însă blindajul și sistemele lor active de protecție nu au fost niciodată optimizate pentru a contracara roiurile de drone, precise, care atacă din unghiuri neconvenționale.

Războiul din Ucraina a schimbat complet modul în care sunt utilizate tancurile pe frontul de luptă.

Considerate c ândva vârful de lance decisiv al ofensivelor terestre, tancurile sunt acum din ce în ce mai mult for țate să opereze sub amenințarea constantă a observării aeriene și a atacurilor cu drone.

Această schimbare nu a eliminat relevanța blindajului greu, dar a creat o nevoie stringentă de a adapta doctrina și tehnologia tancurilor.

Supraviețuirea nu se mai bazează, în primul rând, pe protec ția pasivă, ci pe capacitatea de a învinge amenin țările aeriene înainte ca acestea s ă poată lovi.

Cererea de soluții contra-drone – de la bruiaje electronice și arme ghidate radar până la sisteme compacte de energie direcționată – a devenit, acum esențială, pentru viitorul modernizării tancurilor.

„NATO s-ar putea confrunta cu pierderi catastrofale”

Comentariile exclusive ale experților occidentali în apărare subliniază această nouă realitate.

Un comandant german în retragere al misiunii Leopard 2 a declarat pentru Army Recognition că „războiul din Ucraina dovedește că blindajul nu se poate baza doar pe blindaj. Dacă dronele care costă câteva sute de euro pot distruge tancuri de milioane de euro, doctrina noastră trebuie să evolueze imediat”.

Un analist în apărare din SUA a subliniat că „tancurile NATO nu sunt imune la această amenințare. Dacă războiul electronic, bruiajul și soluțiile de energie dirijată nu sunt integrate în fiecare brigadă blindată, NATO s-ar putea confrunta cu pierderi catastrofale în etapele de deschidere ale unui viitor conflict de mare intensitate”.

Această nevoie urgentă este deja recunoscută de principalii producători occidentali de apărare.

Rheinmetall, care a lansat recent Leopard 2A8, a semnalat că viitoarele caracteristici ale tancului vor încorpora capabilit ăți avansate contra-drone, inclusiv senzori integrați și straturi de protecție active concepute pentru a detecta și neutraliza amenințările aeriene mici. Arhitectura modulară a tancului german Leopard 2A8 îl face potrivit pentru sisteme suplimentare de contra-drone, o caracteristic ă care ar putea deveni standard în flotele NATO.

General Dynamics Land Systems, produc ătorul tancului Abrams, investește, de asemenea, în integrarea modulelor de ap ărare aeriană cu rază scurtă de acțiune și a elementelor de bruiaj direct pe tancul american Abrams M1A2 SEP v3.

Între timp, BAE Systems proiectează Challenger 3, cu o infrastructură digitală care va permite modernizări rapide, inclusiv instalarea viitoare a tehnologiilor de contra-drone bazate pe laser sau electromagnetice.

„Lec țiile din Ucraina determină o convergență a războiului blindat și a apărării aeriene”

Aceste inițiative industriale indică un viitor în care tancul principal de luptă nu va fi doar un vehicul puternic blindat, ci un nod mobil într-un ecosistem mai larg de combatere a dronelor.

Tancurile ar putea în curând să aibă propriile sisteme de protecție stratificată împotriva amenințărilor fără pilot, susținute de vehicule însoțitoare echipate cu sisteme de război electronic și laser de mare putere.

Lec țiile din Ucraina determină o convergență a războiului blindat și a apărării aeriene, forț ând tancul s ă evolueze într -o platform ă hibridă care poate rezista și respinge activ roiurile de drone.

Exemplul ucrainean ilustrează faptul că următoarea generație de război al tancurilor nu se va desfășura în dueluri între gigan ți de oțel, ci într -o b ătălie complexă împotriva unor for țe aeriene invizibile, rapide și ieftine.

NATO trebuie să-și adapteze doctrina blindată la această realitate sau riscă să-și vadă cele mai avansate platforme terestre neutralizate în conflictele viitoare.

Eliminarea tancului rusesc T-90M de dronele FPV nu este doar o problemă rusească. Este un avertisment strategic pentru fiecare putere militară care încă mai crede că tancul rămâne un simbol incontestabil al superiorității pe câmpul de luptă, mai notează Army Recognition.

