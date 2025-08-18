O vulnerabilitate a tancurilor NATO, descoperită după ce un tanc rusesc de ultimă generație a fost eliminat de o dronă FPV ucraineană

Regimentul 429 de sisteme fără pilot al armatei ucrainene – cunoscut sub numele de „Ahile” – a demonstrat încă o dată că dronele kamikaze FPV low-cost remodelează echilibrul de putere pe câmpul de luptă modern. Într-o operațiune-fulger recentă, operatorii ucraineni au folosit drone FPV pentru a lovi și imobiliza tancul rusesc T-90M „Proryv” („Breakthrough”), în prezent cel mai avansat și scump tanc principal de luptă din arsenalul Federației Ruse.
În ciuda protecției avansate a blindajului și a contramăsurilor cu care este echipat, tancul de 4,5 milioane de dolari s-a dovedit extrem de vulnerabil la roiuri de drone care costă doar o fracțiune din acest preț, notează Army Recognition.
Cu toate acestea, întâlnirea tancului T -90M cu dronele FPV ucrainene evidențiază amenințarea în creștere rapidă reprezentată de sistemele aeriene fără pilot ieftine și ușor de desfășurat, capabile să vizeze puncte slabe, cum ar fi compartimentele motorului, optica și locul de depozitare a muniției.
Operatorii de drone din unitatea ucraineană Ahile au ocolit cu succes protecția tradițională a blindajului, direcționând dronele încărcate cu explozibil direct în zone vulnerabile, forțând evacuarea echipajului și făcând tancul inoperabil.
Acest incident nu semnalează doar un succes tactic pentru Ucraina, ci trage un semnal de alarmă care trimite „unde seismice” îngrijorătoare mult dincolo de conflictul actual.
Pentru NATO, evenimentul servește drept o demonstrație live a faptului că până și cele mai avansate tancuri de luptă principale din inventarul occidental, cum ar fi Leopard 2A8 german, M1A2 Abrams SEP v3 american sau viitorul tanc britanic Challenger 3, ar putea fi expuse acelorași vulnerabilități dacă s-ar confrunta cu atacuri masive ale dronelor FPV.
Aceste tancuri occidentale au fost proiectate să supraviețuiască penetrării cinetice și rachetelor ghidate, însă blindajul și sistemele lor active de protecție nu au fost niciodată optimizate pentru a contracara roiurile de drone, precise, care atacă din unghiuri neconvenționale.
Războiul din Ucraina a schimbat complet modul în care sunt utilizate tancurile pe frontul de luptă.
Cererea de soluții contra-drone – de la bruiaje electronice și arme ghidate radar până la sisteme compacte de energie direcționată – a devenit, acum esențială, pentru viitorul modernizării tancurilor.
Comentariile exclusive ale experților occidentali în apărare subliniază această nouă realitate.
Un comandant german în retragere al misiunii Leopard 2 a declarat pentru Army Recognition că „războiul din Ucraina dovedește că blindajul nu se poate baza doar pe blindaj. Dacă dronele care costă câteva sute de euro pot distruge tancuri de milioane de euro, doctrina noastră trebuie să evolueze imediat”.
Un analist în apărare din SUA a subliniat că „tancurile NATO nu sunt imune la această amenințare. Dacă războiul electronic, bruiajul și soluțiile de energie dirijată nu sunt integrate în fiecare brigadă blindată, NATO s-ar putea confrunta cu pierderi catastrofale în etapele de deschidere ale unui viitor conflict de mare intensitate”.
Această nevoie urgentă este deja recunoscută de principalii producători occidentali de apărare.
Între timp, BAE Systems proiectează Challenger 3, cu o infrastructură digitală care va permite modernizări rapide, inclusiv instalarea viitoare a tehnologiilor de contra-drone bazate pe laser sau electromagnetice.
Aceste inițiative industriale indică un viitor în care tancul principal de luptă nu va fi doar un vehicul puternic blindat, ci un nod mobil într-un ecosistem mai larg de combatere a dronelor.
Tancurile ar putea în curând să aibă propriile sisteme de protecție stratificată împotriva amenințărilor fără pilot, susținute de vehicule însoțitoare echipate cu sisteme de război electronic și laser de mare putere.
Eliminarea tancului rusesc T-90M de dronele FPV nu este doar o problemă rusească. Este un avertisment strategic pentru fiecare putere militară care încă mai crede că tancul rămâne un simbol incontestabil al superiorității pe câmpul de luptă, mai notează Army Recognition.
