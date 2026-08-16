A plătit 2.250 euro pentru un concediu de vis în Turcia, însă, cu o zi înainte, Gabi din Reșița a primit un mesaj de la agenția de turism: „S-a modificat plecarea!”.

Într-o postare făcută pe un grup de Facebook, Gabi Popescu, un fost consilier județean din Caraș-Severin, a dezvăluit că înainte cu o zi de plecarea în Turcia, agenția l-a informat că zborul s-a modificat și că va avea loc cu două ore mai devreme.

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Totuși, această schimbare nu l-a împiedicat să se bucure din plin de vacanță, iar la final a scris o recenzie detaliată despre hotelul la care au fost cazați el și persoanele care l-au însoțit.

Turistul a ales un hotel din Turcia și a precizat că serviciile au fost bune, raportat la prețul plătit. Pentru 3 adulți, costul a fost de 2.250 de euro, cu avion inclus. Camera a primit nota 5, mâncarea și băutura 7-8, curățenia 8-9, iar piscina 7.

Cel mai apreciat aspect a fost plaja, căreia turistul i-a acordat nota 10. Aceasta a fost foarte mare și aerisită, cu o zonă de iarbă și apoi una cu nisip fin. Șezlongurile au fost suficiente, iar la barul de pe plajă a putut lua și prânzul, a povestit acesta.

Ce recenzie a lăsat turistul

„Înainte de a începe să vorbesc despre locație fac o precizare, bilet achiziționat cu 10 zile înainte, plecare pe 24 iulie din Timișoara, 3 adulți = 2.250 euro. Tot ce voi prezenta mai jos mă voi ghida la banii plătiți: 750 euro/persoană.

Cu o zi înainte am fost informați de agenție că orarul de zbor s-a modificat și plecăm cu 2 ore mai devreme, adică la 15:50. Am ajuns la hotel la 20:15, până s-au întocmit actele am primit brățările și am fost și ne-a recomandat să mergem să mâncăm cina, iar după aceea să facem cazarea.

Am primit camera 6.105, departe de recepție, în corpul 6 din 7 dacă nu greșesc, din cameră până la sala de mese cam 4-5 min, până la piscina 1-2 min. Camera de hotel de maxim 4*, am fost în Turcia și la 4 și la 5**, am plătit și 4.000 euro dar și 1.800 euro pt. 3 adulți dar asta a fost cea mai nașpa cameră primită”, a precizat turistul.

„Sunt foarte mulțumit”

„Hotelul dispunde de 2 piscine în două locuri diferite, legătura dintre ele printr-un tunel, la fiecare piscină era un bar. (…)

Drumul până la plajă cam 5 min. Plaja foarte mare, aerisită, zonă de iarbă iar după aceea zonă de nisip fin. Șezlonguri suficiente, se găseau la orice oră. La barul de pe plajă, începând cu ora 12:00, se putea lua prânzul. N-am mâncat niciodată aici, dar erau persoane care serveau grătare și minuturi. Plaja de nota 10 cu felicitări, este punctul forte al resortului. (…)

Ca un rezumat final: cazare: 5, piscină: 7, mâncare și băutură: 7-8, curățenie: 8-9, plajă: 10.

Tot ce-am scris mai sus fac referire la 2.250 euro/3 adulți + avion…am stat de vorbă cu români care pt. 3 persoane au plătit cca 3.000 euro, diferența fiind că ei erau cazați la apartament.

Este un hotel prieten cu pisicile, peste tot prin resort sunt pisici, în opinia mea sunt minim 25-30 de pisicuțe.

Sunt foarte mulțumit de acest hotel, la banii plătiți…un preț foarte mic dacă stăm să analizăm. Nu e hotel de top și nu este pentru cei cu pretenții, este un hotel mediu cu servicii ok”, a scris acesta pe Facebook.