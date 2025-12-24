George Simion, ședință foto cu familia de Sărbători. Cum s-a pozat liderul AUR alături de soție și fiul său

Liderul AUR, George Simion, a lăsat deoparte, pentru câteva momente, rolul de politician, pentru a se dedica în întregime celui de tată și soț. Acesta s-a fotografiat în intimitatea căminului, alături de familie, într-un decor de Sărbători.

George Simion, președintele formațiunii AUR, a organizat o sesiune foto cu soția sa, Ilinca Simion, și fiul lor, chiar în reședința liderului de partid.

Imaginile au fost publicate de Ilinca Simion pe contul de Facebook alături de o urare cu ocazia Sărbătorilor.

„Crăciun fericit, dragii mei! Nașterea Domnului să ne aducă pace în suflet, iubire între noi și recunoștință pentru tot ce avem. Să fim mereu împreună, sub ocrotirea Lui!”

Pentru ședința foto, George Simion a renunțat la costumele sobre pe care le poartă, de obicei, în aparițiile publice, și a optat pentru o ținută lejeră. Acesta poate fi văzut îmbrăcat în blugi și pulover alb, în timp ce se relaxează și zâmbește alături de Ilinca Simion și băiețelul lor.

Publicul poate vedea în fotografii și cum arată interiorul casei familiei Simion de Sărbători. În mijlocul sufrageriei se află bradul decorat festiv, iar restul încăperii este inundată de o lumină caldă, difuză, ce creează o atmosferă pitorescă.

FOTO: Mihai Gheorghe, Facebook/Ilinca Simion