FOTO. Gina Pistol se destăinuie. ”Și eu știu că este ca un DEFECT, nu e chiar o calitate”

Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, s-a destăinuit. Blonda a vorbit despre una dintre calitățile sale, pe care, însă, o consideră și defect.



Gina Pistol a vorbit, pentru libertatea.ro, despre una dintre trăsăturile care o caracterizează. Blonda a mărturisit că este o fire justițiară, care nu suportă nedreptatea.

Gina Pistol a recunoscut că spiritul de dreptate de care dă dovadă îi provoacă și neplăceri.

Gina Pistol se destăinuie. ”Fac urât la nedreptate. Sunt omul dreptății”

”Fac urât la nedreptate. Sunt omul dreptății. Nu știu dacă vine zodia cu partea asta de justițiar sau e o chestie pe care o am doar eu. Nu suport nedreptatea, nu doar față de mine, față de orice om mai slab sau animal sau orice…”, a mărturisit Gina Pistol.

”Păi uneori și eu știu că este ca un defect, nu e chiar o calitate. Pentru că mă încarc eu cu multe lucruri și în anumite situații nici n-ar trebui să mă bag, că nu am dreptul să mă bag. Dar tot simt nevoia să fac dreptate acolo unde nu este dreptate”, a adăugat vedeta TV.

Gina Pistol a moderat show-uri de succes

Gina Pistol are o carieră de succes în TV. De-a lungul anilor, aceasta a prezentat mai multe emisiuni, printre care ”Chefi la cuțite” și ”Asia Express”, de la Antena 1. În prezent, Gina Pistol este prezentatoarea show-ului culinar ”Masterchef”, de la Pro TV, unde jurați sunt Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu.

În ceea ce privește viața personală, Gina Pistol este căsătorită cu Smiley, împreună cu care are o fetiță, Josephine.