05 ian. 2026, 11:52, Actualitate
Iancu Guda: Cine este om gospodar, are un plan și vrea să facă ceva în viață … economisește oricum și oriunde. Cifre unice în România
Consilierul premierului lovește din nou. După o ieșire la rampă controversată, în care recomanda sărăcia care te ferește de excese financiare și cultivă virtutea, analistul economic Iancu Guda revine cu o postare în care sugerează explicit că românii cu cele mai mici venituri au datoria să se chivernisească bine dacă vor să se realizeze în viață.
Astfel, după ce a avut revelația că se poate trăi bine chiar și cu venituri extrem de mici, economistul Iancu Guda, cel care s-a declarat un mare admirator al lui Ilie Bolojan, oferă gratuit, pe contul său de socializare, sfaturi pentru cetățenii cu venituri mici.

Mantra lui Guda: „Disciplina face diferența”

Suntem campioni europeni la inflație, dar consilierul lui Bolojan crede că românii stau pe o avere/ foto: Shutterstock

CINE ESTE OM GOSPODAR, ARE UN PLAN ȘI VREA SĂ FACĂ CEVA ÎN VIAȚĂ … ECONOMISEȘTE ORICUM, ORIUNDE ‼️ DISCIPLINA FACE DIFERENȚA 💡DOVADA 👉 am extras statistici din comunitatea celor 154.000 utilizatori Money In Motion, aplicația GRATUITĂ de evidență cheltuieli și educație financiară – link instalare, +1000 testimoniale, tutoriale how to și poze de la conferințele LIVE Q&A cu mine, gratuit pentru utilizatorii #MiM, toate în primul comentariu 👇Un proiect social fondat de mine pentru a ajuta cât mai mulți oameni să economisească și să investească inteligent 🙏
CIFRE UNICE ÎN ROMÂNIA (nimeni nu a publicat aceste statistici pentru că nu se găsesc nicăieri) 👉 Am calculat rata medie de economisire pentru 2025 pentru fiecare județ în parte, prin corelație cu venitul mediu lunar. Am găsit 3 concluzii foarte interesante 👇💡

Cum poți economisi 10% din venituri în doar o lună

În viziunea economistului, cei care se lamentează că sunt săraci nu vor să-și depășească propria condiție.

DISTRIBUITI VA ROG 🙏Să ajungă la cât mai mulți. Împreună facem bine pentru cei din jur 💙💛❤️
1️⃣ RATA MEDIE DE ECONOMISIRE ESTE 14% PENTRU UTILIZATORII #MiM, DE 2,3 ORI PESTE MEDIA NATIONALA ‼️ Rata medie de economisire în prima lună de utilizare este de 10%, dar crește până la 16% după 12 luni de utilizare. Cei care sunt disciplinați și monitorizează cheltuielile reduc risipa și economisesc mai mult cu ajutorul #MoneyInMotion … ceilalți caută scuze, alibiuri și vinovați ân exterior.
2️⃣ JUDEȚE CU VENITURI MARI, ECONOMII MICI – MEDII 😞 Utilizatorii din București sau Cluj înregistrează venit mediu lunar cu cca. 50% peste media națională, dar economisesc procentual aproape de media națională. Județe precum Argeș, Constanța, Gorj, sau Dâmbovița, care câștigă peste media la nivel național, înregistrează economii sub media națională. Singurele județe unde se câștigă peste medie și economisirea este net superioară sunt Olt, Mehedinți și Ialomița (aproape 20%). Timiș și Sibiu câștigă cu 25% – 30% peste medie dar economisesc marginal mai mult (16% vs media 14%)
3️⃣ JUDEȚE CU VENITURI MICI, ECONOMII MARI ‼️ Singurele județe cu rate de economisire > 20% sunt Giurgiu și Vaslui, județe unde venitul mediu lunar este cu -10% sub medie națională și se află la coada clasamentului național. Cele mai mici rate de economisire sunt într-adevăr în județe cu venituri mici: Teleorman (doar 3,69%), Tulcea (7,7%), Covasna (8,2%) sau Neamț (9,7%)

Guda face reclamă unei aplicații minune

În finalul mesajului său, Iancu Guda, analistul financiar al Antenei 1, ajunge la esență: PR pentru o aplicație gratuită de evidență cheltuieli și educație financiară.
Probabil cele mai relevante date din istoria României privind comportamentul financiar al românilor 👉#MoneyInMotion ne demonstrează un lucru clar: CINE VREA SĂ ECONOMISEASCĂ, CINE ARE IN PLAN PENTRU ATINGEREA UNUI SCOP, REUȘEȘTE💡Rezoluția de anul nou depinde de fiecare în parte, să o transforme din dorința în realitate 🙏
DE CE ECONOMISEȘTI? SCOPUL ⁉️Aici nu te pot ajuta decât prin inspirație sau exemple, dar motivația ține de tine (sănătate, pensie privată) și cei dragițtie (stabilitate prin asigurări de viață ori sănătate, confort, bani pentru studii copil la majorat) sau confortul familiei (o casă mai spațioasă, etc.)
CUM ⁉️ MONEY IN MOTION – aplicația GRATUITĂ de evidență cheltuieli și educație financiară 💡 Hai și tu în comunitatea noastra de +154.000 utilizatori (link instalare în primul comentariu 👇), conchide analistul. 
