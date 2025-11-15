Horia Moculescu va fi înmormântat duminică în Cimitirul Bellu din București, potrivit informațiilor transmise de Uniunea Compozitorilor. Puțini sunt cei care știu că regretatul artist, decedat la vârsta de 88 de ani, va fi înhumat într-un cavou imens în care mai sunt înmormântați alți 25 de compozitori români, precum marele Gherase Dendrino, Sile Dinicu, Mircea Tiberian sau Paul Constantinescu.

Reprezentanți ai administrației bucureștene au precizat în exclusivitate pentru Gândul că regretatul Horia Moculescu va fi înmormântat în „Panteonul compozitorilor” din Cimitirul Bellu.

Nu este vorba de o „alee a compozitorilor”, ci de un cavou imens, subteran, acolo unde mai sunt înhumați alți 25 de compozitori, dirijori și mari pianiști români.

Ultimul artist îngropat aici este Mircea Tiberian, decedat în luna octombrie a acestui an.

Aceștia sunt muzicienii care sunt înhumați în Cavoul Compozitorilor din Cimitirul Bellu:

Constantin Dumitrescu

Gheorghe Ducu

Alfred Alessandrescu

Gheorghe Danga

Theodor Fuchs

Ion Vasilescu

George Breazu

Alfonso Castaldi

Paul Constantinescu

Dumitru Kiriac

Sabin Drăgoi

Gherase Dendrino

Nicolae Buicliu

Nicolae Oancea

Ion V. Pandelescu

Dimitrie Cuclin

Sorin Vulcu

Ionel Fernic

Sile Dinicu

Liviu Dăncescu

Zeno Vancea

Mihai Moldovan

Radu Șerban

Florin Comișel

Mircea Tiberian

Horia Moculescu a murit la 88 de ani. Compozitorul era internat, în stare gravă, la Institutul „Matei Balș”

Compozitorul Horia Moculescu a murit, miercuri, la 88 de ani. Artistul era internat la Institutul „Matei Balș” de mai bine de două săptămâni.

Decesul a fost înregistrat la ora 4.30, potrivit unor surse medicale.

Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, era internat de peste două săptămâni, în stare gravă, la Institutul „Matei Balş”, în secţia ATI, din cauza unor probleme pulmonare.

În vara acestui an, el a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, compozitorul declara că acela nu este un scaun cu rotile, ci unul de birou, care are roţi, dar recunoştea că urmează de mai mulţi ani un tratament şi că starea sa de sănătate nu era una bună.

„De-ai fi tu salcie la mal”, o adevărată capodoperă

Una dintre cele mai mari compoziții ale regretatului artist Horia Moculescu este „De-ai fi tu salcie la mal”.

Aproape că nu este român care să nu cunoască superba melodie „De-ai fi tu salcie la mal”. Puțini sunt cei care știu însă că această compoziție superbă îi aparține marelui artist. Piesa a fost scrisă pentru Mihaela Mihai.

