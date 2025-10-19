Prima pagină » Actualitate » Imagini incredibile. Un agent de pază lovește un barbat care ar fi furat dintr-un magazin din București

Imagini incredibile. Un agent de pază lovește un barbat care ar fi furat dintr-un magazin din București

19 oct. 2025, 18:23, Actualitate
Un agent de securitate a fost reținut de Poliția Sectorului 6 din Capitală pentru că a lovit un bărbat care ar fi furat dintr-un magazin din București. Bărbatul lovit, dar și o femeie, sunt acuzați de furt calificat pentru că au încercat să îndepărteze sistemele de alarmă de la două articole vestimentare. 

Din primele date, agentul de securitate ar fi lovit cu palma în zona feței un bărbat în vârstă de 31 de ani, fără să fi fost provocat, în contextul unui furt petrecut în magazinul HalfPrice din Sectorul 6. Bărbatul și femeia care îl însoțea au îndepărtat sistemele de siguranță de la o geacă și o pereche de blugi. Femeia a părăsit incinta magazinului purtând geaca fără să o fi achitat.

Cei doi au fost opriți de agentul de pază, iar bărbatul a fost băgat într-o încăpere și a fost lovit. În imagini se poate observa cum suspectul de furt este agresat fizic de paznic.

Polițiștii din cadrul Secției 22 din Capitală au condus toate persoanele implicate la secție pentru a clarifica situația. Acum, cele două persoane sunt urmărite penal pentru infracțiunea de furt calificat, iar agentul de pază a fost reținut 24 de ore, urmând să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

„La data de 18 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 22 Poliție au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat în vârstă de 31 de ani, angajat în calitate de agent de securitate, sub acuzația săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.”

