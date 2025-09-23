Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate

Catedrala Mântuirii Neamului poate fi admirată de credincioși, în toată măreția, la 14 ani de la începerea lucrărilor, după ce schelele din interiorul lăcașului de cult au fost îndepărtate, potrivit unui anunț al reprezentanților instituției.

Icoanele impresionante și elementele decorative care împodobesc interiorul Catedralei Mântuirii Neamului pot fi, în sfârșit, admirate de cei care calcă pragul lăcașului de cult, întrucât schelele au fost îndepărtate.

Catedrala Mântuirii Neamului, cu hramul principal „Înălțarea Domnului” și hramul secundar „Sf. Apostol Andrei”, este cea mai mare biserică din România. Piatra de temelie a lăcașului de cult a fost pusă în februarie 2011.

Catapeteasma a fost realizată în întregime în tehnica mozaic și reprezintă o lucrare unică în arhitectura bisericilor ortodoxe prin dimensiunile ei impresionante: 23m lățime si 18m înălțime. Pentru cei 400 mp ai catapetesmei s-au folosit 8 tone de mozaic, potrivit Basilica.ro.

În piciorul Sfintei Mese sunt așezate lista cu peste 350.000 de nume ale eroilor români cunoscuți și fragmente din moaștele Sfinților Martiri Brâncoveni și ale Mucenicilor de la Niculițel. Pe absida altarului este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului (Platytera) din România: 16 metri de la bază până la vârful aureolei, mai precizează sursa citată.

