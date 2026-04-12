Incendiu în dimineața de Paște la Termocentrala Rovinari. Producția de energie a fost oprită complet

Incendiu Rovinari. Captură video

Un incendiu destul de amplu a izbucnit duminică dimineața, chiar în ziua de Paște, la Termocentrala Rovinari, unul dintre obiectivele strategice ale sistemului energetic național. Conflagrația a afectat singurul grup energetic aflat în funcțiune la momentul incidentului. Un incendiu sau o avarie tehnică a dus la oprirea completă a producției de energie, potrivit IGSU Gorj.

Astfel, Grupul 5 a fost oprit preventiv, iar autoritățile au intervenit pentru stingerea focului și securizarea tuturor instalațiilor.

Intervenția pompierilor a durat două ore. Oprirea preventivă a tuturor instalațiilor

Focul s-a manifestat la nivelul unor instalații tehnice, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj (IGSU).

Potrivit primelor informații, Grupul energetic 5 – singurul aflat în funcțiune în momentul izbucnirii incendiului -a fost oprit imediat, ca măsură de siguranță. În paralel, autoritățile și operatorul centralei au încercat repornirea grupului 4, pentru a asigura continuitatea parțială a producției de energie electrică, scrie Gazetadesud. Intervenția pompierilor a durat aproximativ două ore, iar incendiul a fost localizat și lichidat înainte de a se extinde la alte instalații importante ale centralei.

Cauza incendiului – un scurtcircuit

CE Oltenia nu a emis încă un punct de vedere oficial. Totuși, a precizat că este vorba de un scurtcircuit care au compromis cablurile de alimentare.

”În urma unui scurt circuit au luat foc cablurile de alimentare cu tensiune electrică,de comandă, permisii și protecție la instalația de Slam dens a grupului energetic Nr 5. Termocentrala Rovinari. Grupul a fost oprit în siguranță până la remedierea acestor probleme. Mâine se va porni grupul Nr. 4 la Termocentrală Rovinari”, se arată pe pagina de socializare ”Salariații Complexului Energetic Oltenia.

