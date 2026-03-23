🚨 Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie Bolojan şi dacă social-democraţii rămâne la guvernare

PSD are şedinţă, luni, în cadrul Biroului Permanent Naţional. Va fi decisă soarta rămânerii la guvernare, prin referedum, dar şi poziţia faţă de USR şi premierul Ilie Bolojan.

De asemenea, va fi şedinţă şi la PNL, de la ora 17.00, când se va întruni Biroul Politic Naţional.

Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, aşteaptă de la colegii din conducerea partidului un răspuns cu privire la menţinerea în funcţie a premierului Ilie Bolojan.

Potrivit ultimelor sondaje, Sorin Grindeanu se bucură de o cotă de încredere de doar 12%, în timp ce premierul Ilie Bolojan ar atinge un 25%.

Vineri, după ce parlamentarii au reuşit să voteze bugetul României, Grindeanu a spus că sunt în continuare multe motive pentru înlocuirea premierului Ilie Bolojan, deși PSD a arătat că nu are suficiente voturi în legislativ pentru a-și vota politicile sociale.

El a susținut că PSD nu va vota guvern minoritar și nu va face alianță cu AUR.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

