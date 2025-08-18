Incident grav pe o stradă din București. Un COPAC s-a prăbușit peste trecători

Două femei au fost rănite luni, după ce un copac s-a prăbușit pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Incidentul a avut loc în decursul zilei de 18 august, fiind semnalat prin apel la 112.

Un copac s-a prăbușit astăzi pe o stradă din Sectorul 2, iar în urma incidentului două femei au fost rănite. Poliția a fost sesizată printr-un apel la numărul unic de urgență.

La fața locului au intervenit de urgență polițiștii Secției 8, care au confirmat situația. Cele două femei au primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi au fost transportate la spital pentru efectuarea investigațiilor suplimentare.

În urma prăbușirii copacului, a fost avariat și un autoturism care era parcat în zonă. Polițiștii continuă acum verificările pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale incidentului și dispunerea măsurilor legale.

Sursa foto: Pagina de Facebook Sorin Grindeanu

