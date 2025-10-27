Incident în centrul Capitalei! Miros de gaz de la o țeavă subterană. Circulația a fost restricționată

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a avertizat cu privire la un incident ce vizează miros de gaz la o țeavă subterană din Strada Ion Câmpineanu, din Capitală.

Un echipaj de la compania de gaze responsabilă s-a prezentat la fața locului pentru a gestiona situația. ISU a restricționat parțial circulația pentru pietoni și a interzis total circulația autoturismelor. Problema tehnică a fost remediată.

„Anunț privind miros de gaz de la o țeavă subterana stradală. La caz acționează echipa de intervenție de la compania de gaze.

Echipajul ISUBIF prezent la caz a luat masuri pentru balizare si restricționare parțială a accesului pietonal si in totalitate pentru autoturisme.

Din informațiile comunicate de echipa de intervenție a companie de gaze, problema tehnică a fost remediată”, a transmis ISU.