Prima pagină » Actualitate » Incident în centrul Capitalei! Miros de gaz de la o țeavă subterană. Circulația a fost restricționată

Incident în centrul Capitalei! Miros de gaz de la o țeavă subterană. Circulația a fost restricționată

Ruxandra Radulescu
27 oct. 2025, 21:37, Actualitate
Incident în centrul Capitalei! Miros de gaz de la o țeavă subterană. Circulația a fost restricționată

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a avertizat cu privire la un incident ce vizează miros de gaz la o țeavă subterană din Strada Ion Câmpineanu, din Capitală. 

Un echipaj de la compania de gaze responsabilă s-a prezentat la fața locului pentru a gestiona situația. ISU a restricționat parțial circulația pentru pietoni și a interzis total circulația autoturismelor. Problema tehnică a fost remediată.

„Anunț privind miros de gaz de la o țeavă subterana stradală. La caz acționează echipa de intervenție de la compania de gaze.

Echipajul ISUBIF prezent la caz a luat masuri pentru balizare si restricționare parțială a accesului pietonal si in totalitate pentru autoturisme.
Din informațiile comunicate de echipa de intervenție a companie de gaze, problema tehnică a fost remediată”, a transmis ISU.

Citește și

UPDATE Bolojan și-a modificat propria OUG 52 într-o ședință extraordinară de Guvern, după ce Gândul a arătat cum a blocat primăriile din țară
19:56
Bolojan și-a modificat propria OUG 52 într-o ședință extraordinară de Guvern, după ce Gândul a arătat cum a blocat primăriile din țară
FOTO Un pompier din Cluj-Napoca a devenit EROU după ce, aflat în timpul liber, a salvat viața unui bărbat găsit în stop cardio-respirator
19:48
Un pompier din Cluj-Napoca a devenit EROU după ce, aflat în timpul liber, a salvat viața unui bărbat găsit în stop cardio-respirator
ACUM Nicușor Dan decorează cu cele mai înalte distincții ale statului român Patriarhia Română și pe Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I
19:29
Nicușor Dan decorează cu cele mai înalte distincții ale statului român Patriarhia Română și pe Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I
Sfânta ipocrizie USR-istă. De la „Dumnezeu iubește spațiile mici”, refuzul de a finanța Biserica și de a atinge Biblia la depunerea jurământului, „useriștii” au ajuns să ocupe primele locuri la Sfințirea Catedralei. În frunte cu Nicușor Dan
19:00
Sfânta ipocrizie USR-istă. De la „Dumnezeu iubește spațiile mici”, refuzul de a finanța Biserica și de a atinge Biblia la depunerea jurământului, „useriștii” au ajuns să ocupe primele locuri la Sfințirea Catedralei. În frunte cu Nicușor Dan
ANCHETĂ Nepalezi cu năravuri vasluiene. După un accident rutier, medicii sosiți la fața locului au scos din șanț, pe lângă victimă, și doi nepalezi morți de beți
18:42
Nepalezi cu năravuri vasluiene. După un accident rutier, medicii sosiți la fața locului au scos din șanț, pe lângă victimă, și doi nepalezi morți de beți
Mediafax
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Digi24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Cancan.ro
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit! Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Mediafax
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală cu sancțiunile impuse Moscovei
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Beneficiul ascuns al firelor albe. De ce este albirea părului benefică pentru sănătate