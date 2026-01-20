Prima pagină » Actualitate » Incident șocant la un meci din NBA: imnul național al Americii, întrerupt de scandarea „Lăsați Groenlanda în pace!”

20 ian. 2026, 12:58, Actualitate
Incident șocant la un meci din NBA / sursa: Profimedia

Imnul național al Americii a fost întrerupt de scandarea „Lăsați Groenlanda în pace!”. Incidentul cu pricina s-a petrecut la Londra, acolo unde se disputa un meci din NBA.

În paralel, o firmă din Copenhaga care vinde șepci cu mesajul „Make America Go Away” este copleșită de comenzile primite.

Tensiunile crescânde dintre Europa și SUA au ajuns și în arenele sportive, scrie Mediafax, care citează Sky News.

Un spectator a strigat „Lăsați Groenlanda în pace” în timp ce imnul național al SUA era intonat la începutul unui meci de baschet din NBA disputat la Londra. Imnul era interpretat de Vanessa Williams, iar strigarea cu pricina a fost urmată de o rundă de aplauze și urale din partea mai multor spectatori.

În altă parte a Europei, tensiunea SUA-Europa este speculată …financiar. O firmă din Copenhaga vinde șepci „Make America Go Away”. Acestea au devenit un simbol al protestului în Danemarca, țara care controlează Groenlanda.

În loc de „Make America Great Again”, sloganul președintelui Donald Trump, șepcile roșii sunt inscripționate cu sloganurile „Make America Go Away” și „Nu det NUUK!” – o variantă a expresiei daneze „Nu er det nok”, care înseamnă „Acum e de ajuns”, înlocuind Nuuk, numele capitalei Groenlandei.

Șepcile roșii au fost create de Jesper Rabe Tonnesen, proprietar de magazin de haine din Copenhaga, în vârstă de 58 de ani. „S-au vândut toate într-o jumătate de zi și am fi putut vinde mii, acum”, a declarat el pentru Associated Press.

Tonnesen spune că a comandat mii de șepci în plus. Toate profiturile vor fi donate unei organizații caritabile pentru copii din Groenlanda.

Trump nu exclude folosirea forței pentru a ocupa Groenlanda, răspunzând la întrebare: „Fără comentarii"

Danemarca nu cedează presiunilor lui Trump: trimite mai multe trupe în Groenlanda. Președintele american vrea o întâlnire cu „părțile interesate" la Davos

Trump numește planul Marii Britanii de a ceda Insulele Chagos către Mauritius un act de „mare prostie": „Încă un motiv pentru care Groenlanda trebuie achiziționată"

