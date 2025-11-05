Prima pagină » Actualitate » Interdicție în România. De ce nu ai voie să îți plastifiezi certificatele de naștere, căsătorie sau deces

Interdicție în România. De ce nu ai voie să îți plastifiezi certificatele de naștere, căsătorie sau deces

05 nov. 2025, 10:34, Actualitate
Interdicție în România. De ce nu ai voie să îți plastifiezi certificatele de naștere, căsătorie sau deces

Certificatele de naștere, căsătorie sau deces nu trebuie să fie plastifiate, arată o regulă existentă încă din anul 2022. Deși ar putea părea o idee pozitivă, de a menține actele cât mai „noi”, protejate din calea umezelii sau a altor factori care pot să deterioreze, acest aspect nu este privit cu „ochi buni” de lege.

Deși regula există încă din anul 2022, încă ar exista persoane care aleg să își plastifieze certificatele de naștere, căsătorie sau deces, cu scopul de a le proteja. Însă, legea nu este permisivă în acest fel, deoarece se consideră, practic, anularea lor odată ce sunt plastifiate. O astfel de măsură vizează îndeosebi certificatele eliberate de starea civilă.

De ce să nu plastifiezi certificatele de naștere, căsătorie sau deces

Documentul plastifiat nu va mai putea fi utilizat la autorități și nici nu ar putea fi folosit într-un dosar de pașaport sau buletin. De regulă, este solicitat un duplicat. Altfel, persoanele care și-au plastifiat aceste documente, în schimb, și încearcă să îndepărteze acel plastic riscă să deterioreze actul.

Legii nr. 119/1996 i-a fost adusă o modificare prin Legea nr. 105/2022 care stipulează, negru pe albă, interdicția pentru cetățeni. Acestora li se interzice expres modificarea, completarea fără drept sau plastifierea certificatelor de naștere, căsătorie ori deces.

Astfel de acte emise de autoritățile competente dispun de elemente de securitat tipărite / reliefate. De aceea, odată ce documentele trec prin procesul de plastifiere, există o probabilitate ridicată ca aceste semne de natură autentică să se deformeze. Astfel, verificare actelor poate deveni un proces îngreunat, iar actul devine, nul, potrivit legii.

Însă, ce faci în aceste condiții? În primul rând, ar fi ideal să fie solicitat un duplicat pentru documentul în cauză. Se achită taxele prevăzute de lege. Documentul va fi emis pe suport securizat.

Autorul recomndă:

Cine sunt românii SCUTIȚI de la purtarea centurii de siguranță în autoturisme, în 2025. Ministerul Sănătății a extins lista persoanelor acceptate

Cum poți să verifici online câți ani de muncă ai pentru PENSIE. Ce trebuie să faci, dacă depistezi că îți lipsesc diverse perioade

Digitalizare românească! Studenții care au cărți de identitate electronice, obligați să se plimbe cu hârtii la ghișee dacă vor facilități la transport

Citește și

ULTIMA ORĂ A scăzut numărul turiștilor în România, față de anul trecut. Germanii, israelienii și italienii au vizitat cel mai des țara noastră. Trei orașe în TOPUL preferințelor
11:34
A scăzut numărul turiștilor în România, față de anul trecut. Germanii, israelienii și italienii au vizitat cel mai des țara noastră. Trei orașe în TOPUL preferințelor
ULTIMA ORĂ A murit marele Emerich IENEI! Legenda Stelei s-a stins din viață la 88 de ani, acasă, la Oradea
11:31
A murit marele Emerich IENEI! Legenda Stelei s-a stins din viață la 88 de ani, acasă, la Oradea
MĂRTURII O femeie din Iași se judecă cu Poliția Locală pentru o amendă din pandemie: „Am făcut și un preinfarct de la atâta supărare”
11:27
O femeie din Iași se judecă cu Poliția Locală pentru o amendă din pandemie: „Am făcut și un preinfarct de la atâta supărare”
POLITICĂ Adrian Năstase PARTICIPĂ la Congresul PSD: „Un partid care vorbește despre o Românie respectată în Europa și în lume”
11:25
Adrian Năstase PARTICIPĂ la Congresul PSD: „Un partid care vorbește despre o Românie respectată în Europa și în lume”
SPORT Reacția soției lui Zanetti după ce l-a văzut pe CHIVU bucurându-se la golul victoriei cu Verona: „E nepublicabil ce s-a întâmplat la noi acasă”
11:21
Reacția soției lui Zanetti după ce l-a văzut pe CHIVU bucurându-se la golul victoriei cu Verona: „E nepublicabil ce s-a întâmplat la noi acasă”
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Oamenii visează color sau alb-negru?