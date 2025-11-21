17:48

În discursul său adresat națiunii, vineri seara, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina s-ar putea confrunta cu o alegere extrem dificilă: „fie își pierde demnitatea, fie riscă să piardă un partener cheie”, o referire aparentă la Statele Unite, care presează Kievul să accepte planul său de încheiere a războiului cu Rusia până de Ziua Recunoștinței, altfel riscă să piardă sprijinul său.

Președintele ucrainean spune, de asemenea, că „astăzi este unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră”.

„Acum este unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră. Presiunea asupra Ucrainei este acum una dintre cele mai grele. Ucraina se poate afla acum în fața unei alegeri foarte dificile. Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie. Fie 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de grea – cea mai grea – și riscuri. Viața fără libertate, fără demnitate, fără justiție. Și să credem pe cineva care a atacat deja de două ori.”, a declarat președintele în discursul său de zece minute.

Zelenski spune că i se cere un răspuns pe care l-a mai dat deja

„Ni se va cere un răspuns. Deși, de fapt, eu l-am dat deja. Pe 20 mai 2019, când, jurând credință Ucrainei, am spus în special: „Eu, Volodimir Zelenski, ales de popor președinte al Ucrainei, mă angajez prin toate faptele mele să apăr suveranitatea și independența Ucrainei, să susțin drepturile și libertățile cetățenilor, să respect Constituția și legile Ucrainei, să îmi îndeplinesc atribuțiile în pace.” Pentru mine, aceasta nu este o formalitate protocolară de complezență – este un jurământ. Și în fiecare zi păstrez credință fiecărui cuvânt al său. Și nu îl trădez niciodată. Interesul național ucrainean trebuie să fie luat în considerare.”, spune președintele.

Șeful statului spune că va lucra cu America și toți partenerii pentru a obține pacea mult dorită în Ucraina.

„Nu facem declarații zgomotoase, vom lucra calm cu America și toți partenerii. Va fi o căutare constructivă a soluțiilor cu partenerul nostru principal.

Voi aduce argumente, voi convinge, voi propune alternative, dar cu siguranță nu vom da inamicului motive să spună că Ucraina nu vrea pace, că ea sabotează procesul și că Ucraina nu este pregătită pentru diplomație. Așa ceva nu va fi.”, a subliniat Zelenski.

„Ucraina va lucra rapid. Astăzi, sâmbătă și duminică, toată săptămâna viitoare și atât cât va fi nevoie. În regim 24/7 voi lupta ca printre toate punctele planului să nu lipsească cel puțin două – demnitatea și libertatea ucrainenilor. Pentru că pe acestea se bazează tot restul – suveranitatea noastră, independența noastră, pământul nostru, oamenii noștri. Și viitorul ucrainean. Vom face și trebuie să facem totul pentru ca în final să se încheie războiul și să nu se încheie Ucraina, Europa și pacea globală.”, a mai transmis președintele.

Acesta a menționat, în cadrul discursului, și convorbirea sa cu liderii europeni de astăzi.

„Am vorbit doar cu europenii. Ne bazăm pe prietenii europeni, care înțeleg clar că Rusia nu este undeva departe, ci este lângă granițele UE, că Ucraina este acum singurul scut care separă viața confortabilă europeană de planurile lui Putin. Ne amintim: Europa a fost cu noi. Credem: Europa va fi cu noi.”, a spus președintele ucrainean.