Prima pagină » Actualitate » Într-un apel de ultimă oră către poporul ucrainean, Zelenski anunță că respinge planul de pace al lui Trump

Într-un apel de ultimă oră către poporul ucrainean, Zelenski anunță că respinge planul de pace al lui Trump

Ruxandra Radulescu
21 nov. 2025, 11:39, Actualitate
Într-un apel de ultimă oră către poporul ucrainean, Zelenski anunță că respinge planul de pace al lui Trump
Actualizări
00:32

UPDATE. The Economist: Prelungirea conflictului din Ucraina nu va îmbunătăți pozițiile de negociere ale Kievului

Prelungirea conflictului din Ucraina nu va îmbunătăți pozițiile de negociere ale Kievului, relatează The Economist prin opinia unei surse din structurile de informații ucrainene.

Chiar acum ne menținem cu greu. Cine știe ce se va întâmpla peste două luni? Planul propus nu va fi mai bun până atunci”, a spus sursa.

22:19

UPDATE. Politico: „Witkoff are nevoie de un psihiatru”: Europa este șocată de „planul de pace”

Politicienii europeni ridiculizează „planul de pace” pe care trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a încercat să-l prezinte ca un proiect diplomatic real. Potrivit POLITICO, unii oficiali europeni au declarat direct că „Witkoff are nevoie de un psihiatru”.

În UE se consideră că planul nu are nimic de-a face cu diplomația profesională și pare o încercare de a impune Ucrainei capitularea sub pretextul unui compromis.

21:43

UPDATE. FT: Acordarea unui credit Ucrainei din activele înghețate ale Rusiei a devenit incertă din cauza planului SUA

Acordarea unui credit Ucrainei din activele înghețate ale Rusiei a devenit incertă din cauza planului SUA, scrie FT citând surse.

Potrivit publicației, planul lui Trump prevede ca activele Rusiei în valoare de 100 miliarde de dolari să fie investite în proiecte de reconstrucție a Ucrainei, iar SUA vor primi 50% din profitul acestora.

În același timp, țările europene vor aloca încă 100 miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei. Restul fondurilor înghețate vor merge către proiecte comune americano-ruse.

17:48

UPDATE. Zelenski: Ucraina se află acum în fața unei alegeri foarte dificile. Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie.

În discursul său adresat națiunii, vineri seara, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina s-ar putea confrunta cu o alegere extrem dificilă: „fie își pierde demnitatea, fie riscă să piardă un partener cheie”, o referire aparentă la Statele Unite, care presează Kievul să accepte planul său de încheiere a războiului cu Rusia până de Ziua Recunoștinței, altfel riscă să piardă sprijinul său.

Președintele ucrainean spune, de asemenea, că „astăzi este unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră”.

„Acum este unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră. Presiunea asupra Ucrainei este acum una dintre cele mai grele. Ucraina se poate afla acum în fața unei alegeri foarte dificile. Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie. Fie 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de grea – cea mai grea – și riscuri. Viața fără libertate, fără demnitate, fără justiție. Și să credem pe cineva care a atacat deja de două ori.”, a declarat președintele în discursul său de zece minute.

Zelenski spune că i se cere un răspuns pe care l-a mai dat deja

„Ni se va cere un răspuns. Deși, de fapt, eu l-am dat deja. Pe 20 mai 2019, când, jurând credință Ucrainei, am spus în special: „Eu, Volodimir Zelenski, ales de popor președinte al Ucrainei, mă angajez prin toate faptele mele să apăr suveranitatea și independența Ucrainei, să susțin drepturile și libertățile cetățenilor, să respect Constituția și legile Ucrainei, să îmi îndeplinesc atribuțiile în pace.” Pentru mine, aceasta nu este o formalitate protocolară de complezență – este un jurământ. Și în fiecare zi păstrez credință fiecărui cuvânt al său. Și nu îl trădez niciodată. Interesul național ucrainean trebuie să fie luat în considerare.”, spune președintele.

Șeful statului spune că va lucra cu America și toți partenerii pentru a obține pacea mult dorită în Ucraina.

„Nu facem declarații zgomotoase, vom lucra calm cu America și toți partenerii. Va fi o căutare constructivă a soluțiilor cu partenerul nostru principal.
Voi aduce argumente, voi convinge, voi propune alternative, dar cu siguranță nu vom da inamicului motive să spună că Ucraina nu vrea pace, că ea sabotează procesul și că Ucraina nu este pregătită pentru diplomație. Așa ceva nu va fi.”, a subliniat Zelenski.

„Ucraina va lucra rapid. Astăzi, sâmbătă și duminică, toată săptămâna viitoare și atât cât va fi nevoie. În regim 24/7 voi lupta ca printre toate punctele planului să nu lipsească cel puțin două – demnitatea și libertatea ucrainenilor. Pentru că pe acestea se bazează tot restul – suveranitatea noastră, independența noastră, pământul nostru, oamenii noștri. Și viitorul ucrainean. Vom face și trebuie să facem totul pentru ca în final să se încheie războiul și să nu se încheie Ucraina, Europa și pacea globală.”, a mai transmis președintele.

Acesta a menționat, în cadrul discursului, și convorbirea sa cu liderii europeni de astăzi.

„Am vorbit doar cu europenii. Ne bazăm pe prietenii europeni, care înțeleg clar că Rusia nu este undeva departe, ci este lângă granițele UE, că Ucraina este acum singurul scut care separă viața confortabilă europeană de planurile lui Putin. Ne amintim: Europa a fost cu noi. Credem: Europa va fi cu noi.”, a spus președintele ucrainean.

17:00

UPDATE. Zelenski respinge planul de pace al lui Trump. "Nu am trădat Ucraina în februarie 2022, nu voi face asta acum""

„Știu cu siguranță că în acest moment cu adevărat unul dintre cele mai grele din istoria noastră nu sunt singur. Că ucrainenii cred în statul lor, că suntem uniți. Și în toate formatele viitoarelor întâlniri, discuții, negocieri cu partenerii îmi va fi mult mai ușor să obțin o pace demnă pentru noi și să-i conving 100% știind că în spatele meu este poporul Ucrainei”, – a spus președintele.

Vladimir Zelenski a declarat că Ucraina nu va accepta acordul de pace propus de SUA. Potrivit lui, Washingtonul a primit deja răspunsul — încă din 20 mai 2019, când a promis public să apere independența și suveranitatea țării.

14:59

Ucraina și aliații europeni resping unele părți cheie ale planului americano-rus de pace. „Forțele armate ale Ucrainei trebuie să rămână capabile să-și apere suveranitatea”

Cei mai mari aliați europeni ai Kievului s-au aliniat cu președintele Volodimir Zelenski pentru a respinge elemente cheie ale planului de încheiere a războiului din Ucraina, relatează Bloomberg.

Cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și președintele britanic Keir Starmer au convenit vineri că forțele armate ale Ucrainei trebuie să rămână capabile să-și apere suveranitatea și că linia de contact actuală ar trebui să fie punctul de plecare pentru orice discuții de pace, potrivit unui comunicat al guvernului german.

Zelenski: „Lucrăm la documentul pregătit de partea americană”

Și președintele Zelenski a făcut primele declarații, după covorbirea telefonică cu liderii europeni Merz, Macron și Starmer.

„Am discutat planul de pace pentru Ucraina și pentru întreaga Europă”, spune liderul ucrainean.

„Apreciem eforturile depuse de Statele Unite, de președintele Trump și de echipa sa pentru a pune capăt acestui război.”

„Lucrăm la documentul pregătit de partea americană. Acesta trebuie să fie un plan care să asigure o pace reală și demnă.”

Potrivit oficialului, Kievul „coordonează îndeaproape” planul pentru a se asigura că „pozițiile de principiu sunt luate în considerare”.

„Am coordonat următorii pași și am convenit că echipele noastre vor lucra împreună la nivelurile corespunzătoare”, spune el.

14:13

Merz, Macron și Starmer își confirmă sprijinul neclintit pentru Ucraina, după o convorbire cu Zelenski. „Orice acord de pace care afectează statele europene sau NATO necesită aprobarea partenerilor europeni”

Un purtător de cuvânt al cancelarului german, Fredrich Merz, a confirmat că Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au discutat cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în această dimineață, relatează The Guardian.

potrivit unui comunicat emis de acesta, liderii își confirmă „sprijinul neclintit și deplin pentru Ucraina pe calea către o pace durabilă și dreaptă”.

Liderii au „salutat eforturile SUA de a pune capăt războiului din Ucraina”, inclusiv propunerile de confirmare a suveranității Ucrainei și de furnizare a unor garanții de securitate „robuste” și intenționează să „coordoneze îndeaproape” acest lucru.

Cei trei oficiali au menționat, de asemenea, că vor „continua să urmărească obiectivul de a proteja interesele vitale europene și ucrainene pe termen lung”, subliniind că linia de contact actuală ar trebui să fie considerată un „punct de plecare” pentru orice discuție teritorială.

Liderii au mai adăugat că orice acord de pace „care afectează statele europene, Uniunea Europeană sau NATO necesită aprobarea partenerilor europeni sau un consens între aliați”.

14:10

CE nu confirmă că UE lucrează la un plan de pace alternativ

Comisia Europeană nu confirmă informațiile despre faptul că UE lucrează la un plan alternativ pentru soluționarea situației din Ucraina, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anita Hipper.

14:10

UPDATE. Zelenski a vorbit la telefon cu Macron, Starmer și Merz și în curând ar putea discuta cu Ursula von der Leyen

Potrivit unei surse RBC-Ucraina, șeful statului a discutat cu președintele Franței, premierul Marii Britanii și cancelarul Germaniei despre „planul de pace” al Statelor Unite pentru încetarea războiului din Ucraina.

Între timp, The Guardian, citând o declarație a Comisiei Europene, confirmă că UE nu a fost „oficial informată” despre planul americano-rus privind Ucraina înainte de a fi făcut public în mass-media. De asemenea, nu se exclude ca președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să poată discuta foarte curând cu Zelenski.

13:28

UPDATE. Zelenski și Trump vor discuta despre planul de pace, săptămâna viitoare, anunță Sky News.

Volodimir Zelenski și Donald Trump vor avea o convorbire telefonică, săptămâna viitoare, a anunțat Sky News, care a citat mai multe surse europene. Informația vine la numai câteva ore, după ce liderul ucrainean a declarat că dorește să discute planul de pace cu omologul său american.

Înainte de convorbirea cu Trump, președintele ucrainean se va consulta pe această temă cu liderii Regatului Unit, Franței, Italiei și Germaniei.

Planul pare să întâmpine cu siguranță rezistență din partea Europei: potrivit surselor Sky News, propunerea a fost aspru criticată în timpul reuniunii de ieri a miniștrilor de externe ai UE de la Bruxelles.

Critici aspre au venit din partea Poloniei, Italiei, Franței, Lituaniei și Germaniei.

Se pare că UE se bazează pe Marco Rubio pentru a îndrepta lucrurile în favoarea lor.

La rândul lor, jurnaliștii de la Financial Times scriu că Administraţia Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei, cerându-i să accepte planul de pace americano-rus până de Ziua Recunoştinţei, adică până la 27 noiembrie.

13:03

UPDATE. Friedrich Merz a anulat brusc o serie de întâlniri pentru a discuta în următoarele ore cu Trump și Zelenski

Astăzi, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a anulat brusc o serie de întâlniri pentru a desfășura „consultări interne și convorbiri telefonice planificate privind situația din Ucraina”. După cum a aflat BILD, Merz a cerut șefului Cancelariei Federale, Torsten Frey, să-l înlocuiască la unul dintre evenimente.

Potrivit BILD, Merz va purta negocieri, printre alții, cu președintele SUA, Donald Trump, și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Despre conținutul convorbirilor telefonice se va anunța „doar cu acordul interlocutorilor”. Probabil, discuția va viza planul de pace în 28 de puncte al lui Trump, care cere Ucrainei concesii serioase.

11:47

UPDATE. UE este dezamăgită de "planul foarte prost" al SUA privind Ucraina, - Politico

„Europa speră să pregătească planul în câteva zile, dar Kievul încă nu și-a asumat angajamentul de a se alătura acestuia”, se arată în publicație.

Liderii europeni doresc să-l prezinte în următoarele zile și încearcă să convingă Ucraina să susțină acest plan, nu pe cel american.

Liderii UE au denumit planul lui Trump „capitularea Ucrainei” și încearcă să influențeze Washington-ul să renunțe la aceste condiții.

Un oficial înalt al UE, familiarizat cu noua propunere a SUA, a declarat pentru Politico că noul „plan de pace”, pentru încetarea conflictului din Ucraina, este doar o listă de „puncte pentru a mulțumi pe Putin și un plan foarte prost”. Cu toate acestea, premierul Ungariei, Viktor Orban, laudă strategia propusă de Donald Trump  și critică Uniunea Europeană deoarece continuă să acorde sprijin militar Ucrainei și alimentează, astfel conflictul. 

Liderii UE pregătesc de urgență un plan alternativ pentru încheierea războiului în Ucraina, transmite WSJ.

După cum notează publicația, europenii se confruntă cu o altă realizare dură: eforturile lor de a-și asigura un loc la masa negocierilor, acceptând să plătească ajutor militar Ucrainei, par să nu dea rezultate.

Potrivit publicației, politicienii europeni încearcă să convingă Kievul să susțină proiectul documentului lor, care, în opinia UE, oferă condiții mai avantajoase pentru Ucraina.

Viktor Orban susține planul lui Trump: „Dacă ar fi fost președinte la acea vreme, războiul nu ar fi izbucnit niciodată”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, și-a exprimat sprijinul față de planul de încetarea a focului în Ucraina, conceput de Donald Trump. Liderul Ungariei a reiterat afirmațiile făcute de actualul lider al SUA, înaintea de revenirea sa la Casa Albă: „Dacă ar fi fost președinte la acea vreme, războiul nu ar fi izbucnit niciodată”.

„Inițiativa de pace a președintelui DonaldTrump a prins un nou avânt. Un plan de pace în 28 de puncte este pe masă, o delegație americană de negocieri se află la Kiev, iar așteptările sunt mari la nivel mondial.

Președintele american este un nonconformist persistent. Dacă ar fi fost președinte la acea vreme, războiul nu ar fi izbucnit niciodată. Este clar că, odată ce își pune în minte ceva, nu mai renunță la el și, cu siguranță, și-a propus să pună capăt războiului ruso-ucrainean”, a afirmat premierul Viktor Orban.

Orban anunță că susține planul lui Trump: “Trump este un maverick. Când SUA caută pacea, Urusula caută bani să finanțeze războiul”

Orban anunță că susține planul lui Trump: “Trump este un maverick. Când SUA caută pacea, Urusula caută bani să finanțeze războiul”

Viktor Orban: „La Bruxelles, au pierdut din nou firul narativ”

Oficialul maghiar a criticat-o pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, deoarece continuă să finanțeze războiul de pe frontul ucrainean.

„Între timp, la Bruxelles, au pierdut din nou firul narativ. În timp ce Washingtonul negociază pacea, președintele Comisiei este ocupat să găsească o modalitate de a asigura și mai mulți bani pentru Ucraina și pentru finanțarea războiului”, a precizat Orban.

„Noi, maghiarii, vom avea un cuvânt sau două de spus despre asta. Momentul adevărului este aproape. Mai precis, este în seama conducerii bruxelleze”, a transmis liderul Ungariei.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Citește și

POLITICĂ Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
12:46
Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
UTILE Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
12:32
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
12:25
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
POLITICĂ Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
12:22
Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
ACTUALITATE Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
12:04
Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
VIDEO Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni
11:58
Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Cancan.ro
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Adevarul
Cât de gravă e în realitate situația economiei României. Dezvăluirea unui analist despre criza cu care ne confruntăm
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Cancan.ro
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Mit sau adevăr: antrenamentele pe stomacul gol ard mai multe grăsimi?