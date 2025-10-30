Prima pagină » Actualitate » Ionuț Moșteanu visează locuri de muncă și fabrici noi din banii românilor dați pe „înarmare”: „Nu vrem doar să cumpărăm RACHETE din afară”

Bianca Dogaru
30 oct. 2025, 16:11, Actualitate
România cere Bruxellesului o cotă mai mare din contractele de reînarmare europeană, dar rămâne, deocamdată, în afara marilor jocuri industriale. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat într-un interviu pentru Politico că țara noastră „nu vrea doar să cumpere rachete din afară”, ci să „beneficieze de investiții directe”.

„Dacă tot cheltuim banii oamenilor pentru apărare, este important ca ei să vadă că o parte se întoarce în țară, de exemplu prin fabrici. Nu e vorba doar de cumpărat rachete din afară”, a spus ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un interviu acordat la sediul NATO.

Declarația vine în contextul în care țările mari din Uniunea Europeană, precum Franța, Germania, Italia sau Suedia, domină industria de armament și își asigură cele mai consistente contracte. România rămâne un client, nu un producător.

România, în căutarea unui loc la masa marilor jucători

Deși invocă „beneficiile industriale”, România nu are în prezent capacități de producție semnificative. Moșteanu spune că țara noastră vrea să fie „parte din lanțul de producție”, dar recunoaște că „toate țările vor o cotă cât mai mare, iar până acum doar câteva o au”.

Invazia Rusiei în Ucraina a determinat o explozie a cheltuielilor militare. Țările NATO au stabilit o nouă țintă: 5% din PIB pentru apărare până în 2035, ceea ce ar însemna investiții suplimentare de peste 280 de miliarde de euro anual, potrivit Comisiei Europene. România alocă în prezent 2,3% din PIB pentru apărare și promite o creștere la 3,5% până în anul 2030.

Beneficiari de credite, nu de industrie

România urmează să devină al doilea cel mai mare beneficiar al programului SAFE, în valoare totală de 150 de miliarde de euro. Bucureștiul a solicitat 16,7 miliarde de euro sub formă de împrumuturi, destinate achizițiilor militare și infrastructurii.

„Este foarte important ca în anii următori, atunci când vorbim despre cheltuirea banilor, să distribuim beneficiile industriale în mod echilibrat pe tot continentul. Dacă unele programe nu se potrivesc regulilor SAFE, le vom finanța din bugetul național. Avem facilități de producție militară cu toate aprobările necesare. Nu sunt moderne, dar reprezintă un bun punct de pornire”, a spus Moșteanu.

Moșteanu a avertizat că, dacă marile companii europene nu acceptă condițiile României, banii vor fi mutați către furnizori din afara Uniunii. În realitate, România cumpără deja aproape exclusiv echipamente străine: sisteme Patriot și F-35 din SUA, obuziere K9 din Coreea de Sud, în timp ce industria locală de apărare abia subpraviețuiește.

