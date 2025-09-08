Delirul lingușirii: Gabriel Liiceanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Moise!!!

La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că Gabriel Liiceanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Moise.

„Premierul Ilie Bolojan, potrivit definiției, e o personalitate controversată. Cei mai mulți jurnaliști, analiști, oameni simplu spun că așa-zisa lui reformă e un dezastru, pentru că, de fapt, sunt niște simple tăieri de socotitor. Că l-a luat apa, cântat, manipulat în favorarea imaginii de om care taie, care nu se uită, nu discută, o să facă din România ce a făcut din Oradea. Adică escrocheriile de la Oradea le va face și în România. Sunt unii, tot mai puțini, care spun că, totuși, aceste reforme, măsuri de austeritate erau necesare. Dar cam la atât se reduce sprijinul dat lui Ilie Bolojan”, a spus Ion Cristoiu.

„Ilie Bolojan este comparat cu Moise”

„Repet. Marea majoritate spun adevărul, și anume că ceea ce numește el reformă e un dezastru, pentru că e pur și simplu tăiere cu toporul de om limitat, absolut, nu are pic de viziune, nu e om politic. (…) Ceilalți care îl sprijină, chiar și contra cost, că Guvernul are bani, și în bătălia cu Nicușor Dan, încearcă să justifice.

În acest context, un domn numit Gabriel Liiceanu, care este faimos pentru capacitatea, disponibilitatea lui uriașă pentru a linge până și o statuie din beton armat. Așa a făcut și cu Traian Băsescu, și cu Iohannis.

În momentul în care ochii lui umezi de fericire că-l văd respectivul, în acel moment este o deraiere totală, nu am văzut așa în materie de lăudare. Repet. De regulă, poți să elogiezi mai moderat, poți să spui lucruri foarte bune despre un om, dar nu să țopăim de fericire. Gabriel Liiceanu înalță pe HotNews un elogiu lui Ilie Bolojan pe care sigur îl va lua în serios. Și sunt aproape sigur că, în momentul în care i s-a citit, că el nu știe să citească acest articol, (…) nici mai mult, nici mai puțin, Ilie Bolojan este comparat cu Moise”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Cea mai tare este asta: Bolojan citește”

„Ne spune domnul Liiceanu, cu citate, cum la un moment dat evreii aveau de ales între a avea ce mânca, carne, pâine pe săturate, dar erau sclavi, și să meargă împreună sau sub conducerea lui Moise prin deșert și să fie măsuri de austeritate. Cum a zis, mâncare de pasaj.

(…) Băi, avem un un Moise care ne traversează deșertul. După asta, ne aduce și argumente, că el este intelectual. (…) El spune adevărul. Ați văzut, când se încruntă, spune adevărul. Spune prostii, nu spune adevărul, dar nu contează. (…) Cea mai tare este asta: Bolojan citește. (…) În acest moment, eu mă uit în sus, pentru că Ilie Bolojan este deasupra Palatului Victoria”, a conchis publicistul.

