L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă

10 ian. 2026, 17:26, Actualitate
Un bărbat a fost găsit viu după ce a zăcut, timp de 4 zile, în condiții meteorologice extreme. Salvatorii l-au identificat pe bărbat cu ajutorul unei drone. Trupul său, nemișcat în zăpadă, era înconjurat de doi lupi. Deși se temeau de ce este mai rău, salvatorii au făcut, însă, o descoperire uimitoare. Și anume, bărbatul a fost ținut în viață de animalele sălbatice, fiind încolăciți în jurul său.

Un călător singuratic s-a aflat la un pas de o reală tragedie. În timp ce se afla în drumeția sa într-o zonă împădurită și înzăpezită, bărbatul a fost surprins de condițiile meteorologice extreme și a rămas captiv în sălbăticie timp de 4 zile. S-a aflat la un pas să degere până la moarte și, după ce a încercat să găsească o soluție pentru a se salva, a ajuns să fie încolțit de lupi.

Mare i-a fost mirarea că, de fapt, animalele sălbatice nu ar fi avut intenția să îi facă vreun rău. Povestea devine emoționantă în momentul în care cei doi lupi, cândva temuți ca prădători, au devenit salvatorii săi, oferindu-i căldură și confort în cel mai neașteptat mod.

Călătorul era echipat adecvat pentru drumeția prin zăpadă, însă condițiile meteorologice s-au schimbat brusc și a ajuns să rătăcească în încercarea de a se salva. Pe măsură ce o furtună de zăpadă a cuprins regiunea, simțul orientarii bărbatului s-a pierdut, ajungând să se refugieze în plin viscol. S-a prăbușit din picioare, fără să aibă speranța că va mai fi salvat.

În timp ce drumețul era prăbușit în zăpadă, cei doi lupi au fost atrași de prezența lui, motiv pentru care s-au apropiat. Contrar așteptărilor, lupii, care au fost hrăniți cu 2 zile înainte de incident, au rămas alături de bărbat. Timp de patru zile, lupii și-au împărțit căldura corporală cu bărbatul – animalele sălbatice s-au lipit de trupul lui pentru a regla temperatura corpului.

După patru zile în care călătorul zăcea în zăpadă, a început o misiune de salvare. Căutările au devenit foarte dificile din cauza furtunii de zăpadă, însă salvatorii au continuat procedurile. Pentru a ușura căutările și pentru ca echipajul de salvatori să nu se expună la pericol, au acționat o dronă de la distanță cu scopul de a-i căuta urmele. În cele din urmă, l-au găsit pe bărbat zăcând în zăpadă, cu 2 lupi încolăciți în jurul său.

Echipa de salvare, inițial nesigură cum să abordeze lupii, și-a dat seama rapid că animalele nu aveau nicio intenție să provoace rău. În cele din urmă, bărbatul a fost salvat, arată ifeg.info.

Bărbatul era slăbit,  cu semne vitale.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

