La ce să fii atent atunci când conduci pe timp de ceață și ai vizibilitate redusă. Cum îți pregătești mașina de drum

Ceața poate să reducă considerabil vizibilitatea pe șosele, motiv pentru care șoferii trebuie să circule prudent, să utilizeze corect reglajele sistemelor vehiculului condus și să nu se abată de la regulile din Codul Rutier. Un drum obișnuit spre job, domiciliu sau altă destinație se poate transforma într-o reală provocare pentru șoferi, dacă vizibilitatea este afectată de acest fenomen meteorologic. Totuși, la ce trebuie să fii atent în astfel de condiții? Află în articol, mai jos.

Cu scopul de a readuce riscurile în trafic, conducătorii auto trebuie să se asigure că vehiculele lor funcționează în condiții optime și să adopte un stil de condus preventiv. Este important ca reglajele sistemelor mașinii să fie corespunzătoare, să funcționeze și să fie folosite în timpul mersului.

Ceața, un „inamic” pentru șoferi

Luminile de ceață sunt esențiale, în astfel de condiții meteorologice. Specialiștii susțin, în schimb, că sunt contraindicate luminile de drum (fază lungă), pentru că pot reduce și mai mult vizibilitatea. Însă, trebuie să fie folosite luminile de întâlnire (fază scurtă), proiectoarele de ceață față și spate. Proiectorul de ceață spate poate fi utilizat atunci când vizibilitatea este redusă sub 50-100 de metri.

La ce să fie atenți șoferii

De altfel, este esențial ca fiecare șofer să verifice, periodic, reglarea farurilor. În condițiile în care acestea sunt poziționate prea sus, ar putea să deranjeze ceilalți conducători auto. Dacă sunt reglate prea jos, iluminarea drumului nu va fi eficientă. Trebuie să te asiguri și că lentilele farurilor sunt curate și nu au căpătat un strat opac, în timp.

Pentru o vizibilitate optimă, asigură-te că parbrizul și luneta sunt curate. De altfel, vizibilitatea poate fi afectată și în momentul în care ceața exterioară se combină adesea cu aburirea parbrizului. De aceea, este important să menții o temperatură interioară apropiată de cea exterioară (reducerea condensului), să cureți geamul pe interior și să pornești dezaburirea. În plus, este necesară aerisirea parbrizului (climatizare pe circularea aerului).

Totodată, pentru a fi sigur că vei circula sigur pe șosea, asigură-te că presiunea și starea anvelopelor sunt optime. De asemenea, conducătorii auto trebuie să adapteze viteza în funcție de condițiile meteorologice și a stării drumului și să mărească distanța între vehicule, pe condiții de ceață.

Este important ca șoferii să urmărească marcajele rutiere, să evite depășirile în aceste condiții și să nu oprească pe banda de mers. De altfel, ar fi ideal să se utilizeze claxonul în zonele cu vizibilitate zero (curbe strânse), arată Playtech.

Sursă foto: colaj Mediafax Foto