Le-a luat bursele, acum și mâncarea. Guvernul BOLOJAN a tăiat “Masa sănătoasă” pentru un milion de elevi nevoiași, fără ca nimeni să observe. Documente oficiale

Guvernul Bolojan a descoperit încă o sursă de risipă bugetară și a tăiat-o înainte ca beneficiarii acestor cheltuieli să-și dea seama ce li se întâmplă. Teoretic, o știre pozitivă. Practic, Bolojan a luat mâncarea de la gură elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. O decizie ascunsă și înghesuită în primul pachet de măsuri de austeritate, în vacanța copiilor, urmând ca aceștia să afle abia în prima zi de școală că nu mai au parte de „Masa sănătoasă”.

Începând cu anul școlar 2023-2024, la nivelul sistemului național de învățământ s-a derulat Programul național „Masă sănătoasă“ (PNMS), cel puțin 1.000.000 de elevi fiind beneficiari direcți.



Bolojan a tăiat programul cu care se lăuda ministrul David

În ianuarie 2025, ministrul actual al Educației anunța extinderea programului, pe care îl considera atunci esențial în lupta cu abandonul școlar.

„Este un program important, cred că este prima hotărâre iniţiată de Ministerul Educaţiei. Efectiv îl văd ca pe un mecanism fundamental, nu doar din punct de vedere social, eu îl văd ca pe un mecanism psiho-educaţional pentru că avem o problemă majoră legată de abandonul şcolar, iar toate studiile de specialitate arată că şi aceatsă componentă socială are un rol fundamental în a preveni şi combate abandonul şcolar”, a spus Daniel David în urmă cu jumătate de an.

Decizie-șoc a Guvernului: „Prevederile art. 77, alin. (4) se prorogă până la data de 1 ianuarie 2027”

Numai că, la Art. XLIII (1) – litera b – din Legea 141/2025, se precizează că „prevederile art. 77, alin. (4) se prorogă până la data de 1 ianuarie 2027”.

Patron firmă de catering: „Cel mai mult îi afectează pe copii”

Efectele acestei decizii luate de Guvernul Bolojan au puterea unui adevărat val seismic, nu numai în ceea ce îi privește pe elevi, care nu vor mai beneficia de mâncarea pe care o primeau la școală, dar și în cazul firmelor de catering care au deja contracte în derulare, prin primăriile din localități, cu școlile care făceau parte din programul „Masă sănătoasă”.

În exclusivitate pentru Gândul, unul dintre patronii unei firme de catering s-a declarat dezamăgit de decizia luată de Guvernul Bolojan și a atras atenția nu numai că primii care vor suferi sunt copiii, dar și că statul român nu va face economii, așa cum s-ar putea crede la o primă vedere.

„Noi suntem în mijlocul contractelor acum, avem contractele aste câștigate la licitație din februarie, martie etc. Depinde când a făcut fiecare primărie licitația.

Cel mai mult îi afectează pe copii. Aceasta este revolta cea mai mare. Eu țin legătura cu primăriile cu care lucrez și toți primarii sunt foarte mulțumiți că au venit mult mai mulți copii la școală datorită acestui program. Vin să mănânce și automat rămân la școală, fac și școală. Programul a ajutat foarte mult.

Ca patron, nu mi se pare că se face vreo economie, deoarece eu mâine mă duc și dau afară 20 de oameni, eu i-am ținut toată vara, cu salarii, fiindcă urma să înceapă școala. Ca mine sunt și alți patroni, care au această componentă în businessul lor.

Nu știu ce economie face statul când eu îi dau 20 de oameni să-i plătească, nu le mai plătesc contribuțiile la stat și, în al doilea rând, o să le plătească șomaj și asigurări medicale. Nu văd unde este economia.

Contractele sunt semnate și sunt în mijlocul derulării lor, am derulat deja jumătate de contract, avem investiții făcute – cuptoare etc. -, pentru că e vorba despre câteva mii de copii. Trebuie mașini pentru transport, trebuie autorizații, plătești la stat autorizațiile… Cheltuielilesunt făcute deja…

Noi am făcut aceste cheltuieli pe o predictibilitate…”, a declarat patronul unei firme de catering din țară, în exclusivitate pentru Gândul.

„Programul național « Mas ă sănătoasă», pentru cel pu țin 1.000.000 de beneficiari direcți”

Articolul 77 din Legea 198/2023 este cel care anunța Programul Național „Masă sănătoasă”, iar Guvernul Bolojan îl face, acum, să dispară.

„Potrivit alin. (3) al art. LI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 156 din 30 decembrie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1334 din 31 decembrie 2024, (…) în anul 2025 se implementează Programul național „Masă sănătoasă“ finanțat de la bugetul de stat…

… din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București…

… în limita sumei de 1.139.400 mii lei, aprobată într-o poziție distinctă într-o anexă la legea bugetului de stat pe anul 2025, pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ, precum și normele metodologice de aplicare a Programului național „Masă sănătoasă“ pentru anul 2025 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării”, s-a arătat în ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 156 din 30 decembrie 2024.

Articolul 77 din Legea 198/2023

„(1) Ministerul Educa ției derulează programe de reducere a abandonului școlar/a ratei de părăsire timpurie a școlii în cadrul Programului na țional integrat de reducere a abandonului școlar, care stabilește priorități, programe, activități și servicii în scopul reducerii absenteismului, a abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la toate nivelurile de înv ățăm ânt. Programul na țional integrat de reducere a abandonului școlar se aprobă prin hotăr âre a Guvernului, ini țiată de Ministerul Educației.

(2) Pilonii principali ai Programului național integrat de reducere a abandonului școlar sunt asigurarea transportului gratuit, acordarea burselor sociale și a rechizitelor școlare.

(3) Anual, DJIP/DMBIP publică situația privind abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii de la nivel județean.

(4) Începând cu anul școlar 2023-2024, la nivelul sistemului național de înv ățăm ânt se deruleaz ă Programul național « Mas ă sănătoasă», denumit în continuare PNMS, pentru cel pu țin 1.000.000 de beneficiari direcți, în scopul sprijinirii particip ării la educație a tuturor copiilor”.

Numai că potrivit lit. b) a alin. (1) al art. XLIII din LEGEA nr. 141 din 25 iulie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 25 iulie 2025, prevederile art. 77 alin. (4) se prorogă până la data de 1 ianuarie 2027.

Programul „Masă caldă”, înlocuit cu „Masă sănătoasă”. Guvernul Bolojan spune „Stop!”

În anul 2016 a fost implementat un Program Pilot (2016–2021) – „Masă caldă în școlile selectate; infrastructură limitată”. Lansarea programului pilot „Masa caldă” s-a făcut în 50 de școli din România, iar în anul 2017, a fost o extindere planificată la 100 de școli, numai că implementarea a fost întârziată în unele cazuri.

Copiii din școlile-pilot primeau o masă caldă în anumite intervale orare. În decembrie 2021, programul s-a oprit parțial din cauza pandemiei: multe unități școlare nu au reușit să încheie contracte cu furnizorii, iar distribuirea alimentelor (lapte, corn etc.) a fost afectată.

Unele școli nu au încheiat contracte cu furnizorii, în altele elevii au primit doar un sendviș. Ministerul Educației a susținut, însă, că programul are succes și că – de patru ani, de când a fost implementat – a redus abandonul școlar de la 6% la 1%.

În anul 2023 s-a lansat Programul pentru școli (2023–2029), prin HG 652/2023, beneficiari fiind preșcolari, elevi primar/gimnaziu, învățământ special. Prin acest program, elevii primeau produse de panificație (5 porții/săptămână), mere (2/săptămână) și lactate.

În septembrie 2023, autoritățile au precizat că programul va continua până la sfârșitul anului calendaristic 2023, deoarece se lucra la pregătirea legislației necesare pentru introducerea unui nou program, numit „Masă sănătoasă”.

„Programul «Masă caldă» va continua să fie acordat până la sfârşitul anului calendaristic, anunța ministrul educatiei, Ligia Deca, „fiind în curs de avizare pachetul legislativ care să permită aplicarea lui pentru aceleaşi 450 de şcoli de până acum. De anul viitor, acest program va fi înlocuit cu Programul «Masă sănătoasă», de care vor beneficia 1 milion de elevi”.

„Noua lege a învăţământului preuniversitar prevede programul «Masă sănătoasă», cu extindere a numărului de beneficiari la 1.000.000 faţă de circa 180.000, cât avem acum. Până când se vor pregăti actele normative secundare şi se pot face licitaţiile în teritoriu pentru a avea 1.000.000 de beneficiari, ne dorim să continuăm pe formula valabilă până acum, cele 450 de şcoli din programul pilot «Masă caldă» şi aşteptăm ca toate avizele de pe circuitul interministerial să fie obţinute pentru a intra în şedinţă de guvern şi a fi aprobată”, spunea ministrul Educației la EUROPA FM, în septembrie 2023.

RECOMANDAREA AUTORULUI: